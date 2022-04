nicko cruises: Kooperation mit E-Mobile-Anbieter vroom rental

nicko cruises verkündet die Kooperation mit dem Mobilitäts-Start-Up vroom rental, welches die Flussschiffgäste künftig in den Häfen von Rüdesheim, Mainz, Wiesbaden, Koblenz und Boppard mit elektrisch angetriebenen Fahrrädern, Rollern und Mobilitäts-Scootern versorgt. Eine Erweiterung der Kooperation in Amsterdam, Wien und Straßburg ist in Planung.

Individuelle Landgänge

So können sich Reisende künftig bequem von Bord aus „E-Bikes“, „E-Chopper“ oder „E-Mobile“ bestellen – auch kurzfristig und spontan einen Abend zuvor - um dann ihrem individuellen Landausflug zu starten. vroom rental stellt die Geräte dann am nächsten Tag direkt am Schiff zur Verfügung – inklusive Einweisung - wo diese nach dem Ausflug auch wieder abgegeben werden. Gut zu wissen: Alle Geräte sind Vollkaskoversichert.

„Wir freuen uns sehr, unseren Gästen in Zukunft noch mehr individuelles Erleben zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit vroom rental ist eine Bereicherung für alle, die ihre Landgänge lieber auf eigene Faust gestalten und nun ihren Mobilitätsradius enorm vergrößern können,“ so Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises.

E-Bike, E-Motorrad oder E-Scooter?

Auf dem klassischen E-Bike können sich Gäste auf zuverlässige BOSCH-Bauteile und einen tiefen Einstieg freuen. Helm und Schloss sind selbstverständlich inklusive.

Für die „E-Chopper“ braucht es lediglich einen Autoführerschein – schon kann man auf extrabreiten Reifen und mit starkem Akku die Umgebung erkunden. Auch hier ist ein Helm inklusive.

Das „E-Mobile“ besticht mit Komfort-Sitz und einfacher Steuerung. Der sparsame, extragroße Akku sorgt für langanhaltenden Spaß.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)