Fachausstellung für IT-Lösungen: Travel TEC 2022

Im Rahmen der Österreichischen Tourismustage (ÖTT) findet auch die Travel TEC 2022 am 16. Mai 2022 live im Austria Center Vienna statt.

Die Fachmesse Travel TEC 2022 findet heuer zum bereits 2. Mal, am 16. Mai 2022 live im Austria Center Vienna, statt. Mehr als 30 Aussteller präsentieren dabei Produktneuheiten und maßgeschneiderte IT-Lösungen für Hotellerie und Travel.

„Wir wollen auf der Travel TEC 2022 Anbietern von IT-Lösungen für Hotellerie und den Travel-Bereich sowie touristischen Betrieben eine Plattform bieten live und in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Die Anforderungen der Branche sind teils sehr komplex, die technischen Möglichkeiten ebenso. Der Markt verändert sich rasant, kreative Start-ups sowie etablierte Anbieter überraschen mit ihrem Know-How und brennen darauf ihre Software vor breitem Publikum vorzustellen,“ so die Initiatoren Mag. Gregor Kadanka (Mondial Geschäftsführer), Wilfried Kropp (Kropp Kommunikation Geschäftsführer) und Markus Schauer (msplus.at Geschäftsführer).

Programm der Travel TEC 2022

Auf der Travel TEC 2022 präsentieren sich neben etablierte Anbieter wie Oracle, Bewotec, Sabre, ÖBB u.v.m. auch innovative Start-ups wie beispielsweise Freewave, PushPanda, myhotelshop, GET LOCAL, NumBirds, Staymate, Tripbuilder, safeture, u.v.m.. Ab 11 Uhr werden die Aussteller ihre Produkte in kurzen Live-Impulsvorträgen vorstellen.

In einer Key-Note zum Thema „Digital Markets Act der EU: Revolution oder bürokratisches Monster?“ wird Ömer Karaca (Geschäftsführer Schmetterling International) um 14 Uhr Insights dazu geben wie die Branche ihre Kunden besser kennen lernen kann, welche Tools hier einsetzbar sind und welche Rolle Social Media spielt.

Und ein Thema, das ohnehin ein Dauerbrenner ist: Förderung im Bereich der Digitalisierung – auch dazu lädt die Travel TEC 2022 zu einem Impulsvortrag. Ein Beratungsstand ist hier ebenfalls Teil der Messe – zu den Förderungen KMU.DIGITAL und KMU.Cybersecurity.

Schulterschluss in der Branche

Die Travel TEC 2022 wird vom Österreichischen Reisebüroberatungsverein in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Tourismustagen (ÖTT) veranstaltet. Der Österreichische ReiseVerband, der Österreichische Verein für Touristik, die Wirtschaftskammer, das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie die Österreich Werbung unterstützen die Messe.

Anmeldung & Ausstellerverzeichnis HIER (red)