Hertz setzt auf Elektroautos

Die Partnerschaft mit Polestar baut auf der Ankündigung von Hertz im vergangenen Oktober auf, seinen Kunden "die größte EV-Mietflotte" Nordamerikas anzubieten. Nun treibt der Autovermieter den Kurs in Richtung Marktführerschaft bei der Vermietung von Elektrofahrzeugen auch in Europa und Australien voran. So gaben der schwedische Hersteller Polestar und Hertz heute eine globale Partnerschaft bekannt, die den Kauf von bis zu 65.000 Elektrofahrzeugen (EVs) über fünf Jahre vorsieht.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Polestar und darauf, ihre Premium-EV-Produkte in unsere Einzelhandels- und Mitfahrflotten einzuführen“, so Stephen Scherr, Hertz-CEO. „Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern für Elektrofahrzeuge wie Polestar können wir dazu beitragen, die Einführung von E-Mobilität voranzutreiben und bieten Kunden gleichzeitig ein erstklassiges Erlebnis mit einem geringeren CO2-Ausstoß."

Die Verfügbarkeit wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 in Europa und Ende 2022 in Nordamerika und Australien beginnen. Für Hertz ist die Partnerschaft Teil des anhaltenden Engagements des Unternehmens, führend in den Bereichen Elektrifizierung, geteilte Mobilität und ein digitales Kundenerlebnis zu sein. (red)