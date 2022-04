TUI startet ab Salzburg in den Sommer 2022

Nicht nur für die Sommermonate stehen die Chancen gut, wieder an die Buchungszahlen vor Corona anzuschließen, sondern auch kurzfristig ist der Wunsch nach Sonne, Strand und Meer groß. TUI hat daher den traditionellen Saisonstart vorgezogen: Heute früh startet der erste Flieger nach Mallorca, am 9. April geht es nach Olbia auf Sardinien. Neu geht es diesen Sommer nach Zypern, Antalya ist mit zwei wöchentlichen Verbindungen zurück und auch eine zusätzliche Kreta-Verbindung ist neu im Programm.

Reiselust der Salzburger ist groß

In einer unter TUI Newsletter-Empfängern durchgeführten Umfrage geben 80% an, diesen Sommer auf jeden Fall Urlaub zu machen, nur 18% wollten zum Zeitpunkt der Befragung mit ihrer Entscheidung noch abwarten. „65% unserer Gäste aus Salzburg wollen sogar mindestens zweimal im Sommer verreisen“, weiß Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich.

„Umso mehr freue ich mich, dass wir unser Flugprogramm ab Salzburg für den Sommer wieder ausgebaut haben.“

Nicht nur die Umfrageergebnisse zeigen eine große Reiselust, auch die Buchungskurve zeige deutlich nach oben. Insbesondere die Klassiker rund ums Mittelmeer sind gefragt und verzeichnen Zuwächse, die sogar über dem Niveau von 2019 liegen. „In einigen Destinationen, vor allem in Griechenland, wird das Wunschhotel möglicherweise bald nicht mehr verfügbar sein“, gibt Math zu bedenken. „Wer jetzt bucht, sichert sich nicht nur die besten Plätze, sondern auch die attraktivsten Preise.“

Griechenland bleibt an der Spitze

Geht es um die beliebtesten Urlaubsländer, hat Griechenland wieder die Nase vorne. Bis zu 10x wöchentlich geht es ab Salzburg auf die griechischen Inseln: Neben den drei Klassikern Kreta, Rhodos und Kos, bietet TUI auch Zakynthos, Korfu und Karpathos an. Auch mit den 40 Markenhotels und Clubs wie Robinson, TUI Magic Life, TUI Blue, TUI Suneo und TUI Kids Club ist TUI in Griechenland stark aufgestellt. Neu im Sommer sind die Fünf-Sterne-Hotels TUI Blue Sensatori Atlantica Caldera Palace auf Kreta und das TUI Blue Sensatori Atlantica Dreams Resort auf Rhodos.

Den Start macht Kreta - aktuell auf Platz 1 im Destinations-Ranking - mit dem Flug am 15. Mai. Die Saison nach Kreta wurde bereits jetzt bis 6. November verlängert.

Täglich auf die Baleareninsel Mallorca

Das aktuell zweitbeliebteste Urlaubsziel der in Salzburg lebenden TUI Gäste - Mallorca - eröffnet die Saison heute Vormittag. Außerdem werden erstmals seit Pandemiebeginn wieder alle Hotels auf der Baöeareninsel zur Verfügung stehen, darunter auch Häuser von TUI Blue, TUI Kids Club, Grupotel, RIU Hotels, sowie eine der beliebtesten Clubanlagen auf der Insel – der Robinson Cala Serena.

Weitere Destinationen im Sommer 2022

Gute Nachrichten auch für Unterwasser-Fans: 2x wöchentlich fliegt Eurowings ab 1. Mai nach Hurghada ans Rote Meer. Die Flugverbindung knüpft somit nahtlos an das Winterflugprogramm an.

Italien zählt ebenso zu den Wunschreiseländer der Salzburger. Ab 9. April geht es ab dem Flughafen Salzburg nach Sardinien, am 22. Mai folgt der Flug nach Kalabrien und am 25. Mai eine zweite wöchentliche Verbindung nach Olbia, Sardinien.

Wieder zurück ist die Türkei im Juni mit zwei wöchentlichen Abflügen im Sommer nach Antalya.

Zypern ist neu im Programm ab dem 21. Mai. Hier hat im vergangen Jahr außerdem mit dem Robinson Cyprus ein neuer Club eröffnet.

Gut angekommen bei den TUI Gästen ist letzten Sommer auch der Direktflug ab Salzburg nach Dubai: 4x wöchentlich bis täglich wird der Flug in diesem Sommer wieder abheben.

Flexibilität & Sicherheit bleiben im Trend

Flexibilität und Sicherheit bei der Reisebuchung haben sich als wichtigste Trends der Krise herausgestellt. Mit dem Flex-Tarif können TUI Gäste bis zu 15 bzw. 29 Tage vor Reiseantritt ihren Urlaub kostenlos und ohne Angabe von Gründen flexibel umbuchen oder stornieren.

„Ich bin davon überzeugt, dass das Flex-Upgrade in der heutigen Zeit die richtige Antwort auf eine mögliche Verunsicherung der Gäste ist und uns viele Buchungen beschert“, sagt Math.

Auch bei der Reise selbst bietet TUI Sicherheit: Bei allen Reisen bis zum 31. Oktober 2022 ist das kostenlose TUI-Protect-Serviceversprechen automatisch inkludiert.

TUI-Flugprogramm ab Salzburg:

10x wöchentlich nach Griechenland (4x Kreta, 1x Kos, 2x Rhodos, 1xKorfu, 1x Karpathos und 1x Zakynthos)

7x wöchentlich nach Spanien (Mallorca)

3x wöchentlich nach Italien (2x Sardinien, 1x Kalabrien)

2x wöchentlich in die Türkei (Antalya)

2x wöchentlich nach Ägypten (Hurghada)

1 x wöchentlich nach Zypern (Larnaca)

Top 10 Urlaubsdestinationen

Kreta Mallorca Rhodos Hurghada Kos Karpathos Zakynthos Antalya Kalabrien Korfu

Weitere Informationen unter: www.tui.at/fluege/fluege-ab-salzburg (red)