Condor fliegt in neuem Gewand

Inspiriert von oftmals gestreiften Sonnenschirmen, Badetüchern und Strandliegen trägt Condor künftig Streifen in den fünf Farben: Gelb, Rot, Blau, Grün und Beige. Damit will das Unternehmen seinem neuen Auftritt unmissverständlich zum Ausdruck bringen und mit Frische in die Zukunft starten.

„Condor hat in den letzten zweieinhalb Jahren einen Wandel durchlaufen: Vom Tochterunternehmen eines vertikal integrierten Reisekonzerns hin zur unabhängigen Airline, die stolz auf ihre Historie und Tradition zurückblickt, und gleichzeitig den Weg in die Zukunft antritt. Das wollen wir auch über unseren Auftritt unmissverständlich zum Ausdruck bringen", so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Unser neues Markenzeichen sind Streifen, unsere Bildmarke steht für unsere Herkunft und die Farben für die Vielfalt. Dieser Dreiklang ist neu, was bleibt ist unsere Leidenschaft. Sie macht Condor schon immer einzigartig und findet sich deshalb auch in unserem Claim wieder: Leidenschaft ist unser Kompass.“

Condors neuer Look

Die Konzeption und Kreation des neuen Markenauftritts entstand unter der Leitung von Remo Masala, Inhaber der Kreativagentur vision alphabet in Berlin. „Den Markenauftritt der Condor mit ihrer langen Tradition zu überarbeiten, war ein feinfühliges Zusammenspiel, das auf dem Respekt vor der Herkunft und den Anforderungen für die Zukunft basiert. Unser Ziel war es, Condor mit einer besonderen visuellen Eigenständigkeit auszustatten, deren Begründungszusammenhang in Condors Markenkern vereint ist."

Die Leitfarben der Corporate Identity sind gelb und blau. Sie wurden um die Kontrastfarbe Grau ergänzt. Das Condor-Signet, der Kondor im Kreis, geht auf einen der prägendsten deutschen Gestalter, Otl Aicher, zurück. Auch die Bildmarke hat ein Facelift erhalten: die Linien sind nun feiner und dynamischer. Ebenfalls angepasst wurde der Condor-Schriftzug: Er ist nun kompakter und durch die neue Kleinschreibung wurde die Wortmarke eigenständiger und konsequent zum Bild entwickelt. Das Logo erscheint künftig in kontraststarkem Schwarz auf dem Rumpf der Flugzeuge.

Die Flugzeuge von Condor werden zunächst fünf Farben im Streifenlook tragen: Gelb, Rot, Blau, Grün und Beige - was die Vielfalt der Condor-Gäste, aber auch der Mitarbeiter sowie der Vielzahl an Möglichkeiten, mit Condor die Welt zu entdecken, repräsentieren soll. Bis 2024 werden laut Condor rund 80% der Flotte umlackiert sein, da dann ohnehin Neulackierungen anstehen würden.

An den Uniformen der Crews werden die Accessoires, wie Halstücher, Krawatten und Pins im neuen Design erstrahlen. Und auch an Bord, in den Flughäfen, auf der Webseite und auf Social Media hält das neue Design Einzug: In den kommenden Wochen und Monaten werden viele Gegenstände an Bord ausgetauscht, wie Becher, Decken und Besteck, sowie sämtliche Materialien am Boden wie Bordkarten, Ausweise und Flughafenbeschilderung. Der Austausch werde allerdings sukzessive erfolgen, da nichts in altem Design entsorgt, sondern alles aufgebraucht werden soll.

Sechs gestreifte Flugzeuge im Sommer 2022

Vorgestellt wurde das neue Design in Toulouse mit der ersten A330neo, die ab Herbst mit grünen Streifen für Condor abhebt.

Bereits ab morgen ist der erste Condor-Flieger im neuen Look auf Strecke: Der Airbus A321 mit der Kennung D-AIAD trägt gelbe Streifen und fliegt am 5. April mittags nach Lanzarote. In den kommenden Wochen werden fünf weitere Flugzeuge der Typen Boeing 757 und Airbus A320/1 umlackiert, sodass im Sommerflugplan sechs Maschinen im neuen Design unterwegs sein werden. Sie fliegen vor allem nach Mallorca, Griechenland, auf die Kanarischen Inseln und nach Ägypten. (red)