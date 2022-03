Europäische Reiseversicherung: Neuer digitaler Service

Ist die Reiseversicherung einmal in die MEINE URLAUBERIA-App eingelesen, sind die drei wichtigsten Services der Europäischen Reiseversicherung wesentlich vereinfacht: Die Notfall-Hilfe, also die direkte Verbindung in die Einsatzzentrale; der Reisedoc, die 24/7-Verfügbarkeit eines österreichischen Arztes für ein vertrauensvolles Gespräch zur Abklärung auch kleineren Unwohlseins (kein Arztbesuch am Urlaubsort, keine Sprachprobleme oder Wartezeit, medizinische Beratung auf österreichischem Niveau, bequem und geschützt vom Hotelzimmer aus); sowie Online-Schadenmeldungen aus der App, wie zum Beispiel die Stornierung oder der Abbruch einer Reise, ein Gepäcksverlust oder Beschädigung, ein Reisehaftpflicht-Ereignis, ein Flugversäumnis oder jeder andere Schadenfall.

Keine manuelle Eingabe notwendig

Die Reiseversicherungsdaten müssen nun nicht mehr händisch in die App übertragen werden, das Einspielen persönlicher Polizzendaten mittels QR-Codes in die App geht einfach, schnell und verhindert Tippfehler. Sogar die Suche nach der App im App-Store ist damit hinfällig geworden. Diese neue Innovation verbindet das traditionelle Polizzendokument mit den hilfreichen digitalen Services mit nur einem Klick.

„Mit der App am Smartphone sind Reisende überall auf der Erde von der Hilfe der Reiseversicherung nur einen Klick entfernt. So vereinfachen wir das Leben der Reisenden und machen Reisen ein wenig sicherer“, sagt Andreas Sturmlechner, Vertriebsvorstand der Europäischen Reiseversicherung. (red)