Qatar: Ausflugsziele abseite von Doha

„Nur einen Katzensprung von Doha entfernt gibt es fantastische kulturelle, naturnahe und familienfreundliche Ausflugsziele, die viel zu schade zum Versäumen wären. Katar ist mehr als nur eine Stadt, und wir wollen, dass die Welt ebenso die verborgenen Schätze unserer Halbinsel entdeckt. Das Besondere an einem Urlaub bei uns ist die Kompaktheit der verschiedenen Angebote, denn alle Attraktionen sind nie weiter als 90 Autominuten entfernt. Für alle, die sich länger als 24 Stunden in Katar aufhalten, ist ein Tagesausflug außerhalb von Doha deshalb ein reizvoller Höhepunkt“, so Berthold Trenkel, Chief Operating Officer von Qatar Tourism.

Banana Island Resort

Die glitzernde, halbmondförmige Bananeninsel ist nur mit dem Boot zu erreichen. Nur 25 Minuten vom Al Shyoukh-Terminal im Stadtzentrum von Doha entfernt, bietet der Inselstrand eine ideale Auszeit von der Hektik des Stadtlebens. Gäste können entweder einen Tagesausflug machen oder im Banana Island Resort Doha by Anantara übernachten. Es verfügt über einen Lagunenpool, ein Spa, einen Golfplatz, ein Kino und mehrere Restaurants. Entfernung von Doha: 25 Minuten

Heenat Salma Farm

Fans von Bio- und Naturprodukten sollten die Heenat Salma Farm besuchen, für ein ökologisches Einkaufserlebnis. Heenat Salma ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der mehr als 30 verschiedene Feldfrüchte sowie Obst und Gemüse anbaut, Milchprodukte, Eier, Honig und Fleisch produziert. Gleichzeitig ist die Farm ein Zentrum für Gastfreundschaft, Bildung und Wohlbefinden. Die Besucher können in traditionellen Zelten nächtigen, die um eine zentrale Feuerstelle platziert sind, was ein besonderes Gemeinschaftsgefühl schafft. Es gibt einen Pool, einen Wellness-Raum, eine Bibliothek und eine Küche, in der Köche einfache, gesunde und nahrhafte Mahlzeiten zubereiten. Entfernung von Doha: 40 Minuten

Purple Island

Die Insel Bin Ghannam, im Volksmund auch Purple Island genannt, ist ein verstecktes Juwel, das für seine üppigen Mangrovenwälder bekannt ist. Die Assoziation mit der Farbe Purpur geht auf eine alte, von Kassiten kontrollierte Färbeindustrie zurück, die bereits vor mehr als zweitausend Jahren begann, als die Farbe von den römischen Königen für ihre Kleidung begehrt war. Der Sonnenuntergang ist ein guter Zeitpunkt für einen Besuch auf Purple Island: Ob bei einer Kajaktour oder einer Wanderung um die Insel, um den idealen Spot für Erinnerungsfotos zu finden. Entfernung von Doha: 45 Minuten

Baladna Park

Der Baladna Park, ein grüner Zufluchtsort am Stadtrand von Doha, ist perfekt für einen abwechslungsreichen Familienausflug. Vor Ort warten ein Abenteuerland für Kinder, Autoscooter, ein Streichelzoo und eine Reptilienhöhle darauf entdeckt zu werden. Der Park wird von der Baladna Farm betrieben, einem hundertprozentig katarischen Betrieb, der zu den größten Rinderfarmen der Region gehört und Restaurants sowie die Einwohner Katars mit frischer Milch und Milchprodukten versorgt. Der Bauernhof ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich, die den Melkvorgang in eigens dafür errichteten Höfen, erlebbar machen. Entfernung von Doha: 45 Minuten

Dhal-Al-Misfir-Höhle

Die 40 Meter tiefe Dahl Al Misfir ist eine der aufregendsten Naturstätten des Landes und gilt als die größte zugängliche Höhle in Katar. Die im Zentrum der Halbinsel gelegene und schätzungsweise vor 300.000-500.000 Jahren entstandene Höhle, strahlt aufgrund von Gipsablagerungen ein mondähnliches Leuchten aus. Aus denselben Mineralien entstehen die „Wüstenrosen“ – Kristallformationen, die Jean Nouvel zu seinem spektakulären Bau des Nationalmuseums von Katar inspirierten. Entfernung von Doha: 55 Minuten

Al Jassasiya Felszeichnungen

Niemand weiß genau, wann diese fast 900 Felszeichnungen, die sogenannten „Petroglyphen“, entstanden sind. Die 1957 entdeckten Reliefs zeigen auf einer Fläche von 700 Metern verschiedene Formen wie Fische, Strauße, Dhau-Boote und Becher-Markierungen. Einige vermuten, dass die Kunstwerke mehr als 2.000 Jahre alt sind; andere gehen davon aus, dass sie erst vor ein paar Jahrhunderten entstanden. In jedem Fall bieten die Felszeichnungen einen faszinierenden Einblick in eine uralte Vergangenheit und sind Katars größtes Rätsel. Entfernung von Doha: 1 Stunde

Festung Al Zubarah

Das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Al Zubarah Fort ist ein hervorragendes Beispiel für eine traditionelle arabische Festung. Die Festungsmauern überblicken die Ruinen einer einst geschäftigen Perlenstadt, in der heftige Stammeskämpfe ausgetragen wurden, als mächtige Reiche um die regionale Vorherrschaft kämpften. Wer die Stätte besucht, findet dort ein Museum mit Artefakten aus dieser historischen Epoche, darunter Kanonenkugeln, Münzen und Gewichte von Perlentauchern, die sich einst 14 Meter in die Tiefe stürzten, um unter Tausenden von Austern nach dem einen seltenen Schatz zu suchen. Auf dem Weg nach Al Zubarah liegen die Überreste der Geisterstadt Al Jumail, die ein weiteres interessantes Beispiel für die bescheidene Vergangenheit Katars darstellt. Entfernung von Doha: 1 Stunde, 15 Minuten

Hilton Salwa Beach Resort & Villas

An der südwestlichen Spitze Katars befindet sich eines der bestgehüteten Geheimnisse des Landes. Das Hilton Salwa Beach Resort ist ein Paradies für Liebhaber von Sonnenhungrige und Wasserratten. Es verfügt über 3,5 Kilometer herrlich weiche, weiße Strände und gepflegte Gärten. Auf dem Gelände befindet sich einer der größten Themenparks im Nahen Osten, Desert Falls. Der Park bietet 18 Attraktionen mit 56 Fahrgeschäften und Rutschen, vom Sea Caves Water Park bis zum Desert Street Circuit Go Karting. Entfernung von Doha: 1 Stunde, 20 Minuten East-West/West-East Die atemberaubende öffentliche Kunstinstallation von Richard Serra in der katarischen Wüste besteht aus vier 14 Meter hohen Stahlplatten, die über einen Kilometer verteilt sind. Bilder der eindrucksvollen Ausstellung sorgen regelmäßig für Begeisterung auf Instagram, da die Säulen in starkem Kontrast zu den sanften Brauntönen der umliegenden Wüste stehen. In der Gegend befinden sich auch der Umbrella Rock Mountain, das Zekreet Fort und die verlassene Filmkulisse Film City, die ebenfalls einen Stop wert ist. Entfernung von Doha: 1 Stunde, 20 Minuten

Binnenmeer

Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, wo Wüstendünen und Meeresküste aufeinandertreffen. Das spektakuläre „Binnenmeer“ oder auch Khor Al Adaid genannt, im Süden von Katar, ist ein solcher Ort. Wer einen Nachmittag Zeit hat, sollte einen Besuch ernsthaft in Erwägung ziehen. Es ist nur mit Allradfahrzeugen erreichbar. Besucher sollten ihren Ausflug in die Zeit des Sonnenauf- oder Sonnenuntergangs legen, um die besten Fotos zu machen, und nach Schildkröten, Oryxantilopen und Flamingos Ausschau halten. Natürlich darf auch ein Bad im warmen Meerwasser nicht fehlen. Entfernung von Doha: 1 Stunde, 30 Minuten (red)