More.PEP in Style: PEP-Angebot für Madeira

Zeit für Entspannung An der Südküste Madeiras, zwischen Meer und Bergen im historischen Calheta liegt das eindrucksvolle Saccharum. Calheta war eines der ersten Gebiete Madeiras, für das goldener Sand aus Marokko importiert wurde, und das Hotel ist nur einen Steinwurf vom hübschen kleinen Strand und der Marina da Calheta entfernt.

Details zum Angebot

Dieses elegante Hotel an der Westküste ist eine großartige Option, wenn Sie mehr von Madeira als nur die Hauptstadt Funchal erkunden möchten. Geschichte, Kunst, Kultur in imposanter Landschaft; hier gibt es Urlaub für alle Ansprüche. Die 243 eleganten Zimmer beeindrucken mit glatten Holzböden, olivfarbenen Täfelungen und Balkonen mit herrlichen Ausblicken auf den Atlantik. Wasserratten genießen die 5 Innen- und Außen-Pools, davon ein beeindruckender Infinity-Pool auf dem Hoteldach. Gönnen Sie sich ein entgiftendes Peeling oder eine Hot-Stone-Massage im prächtigen Saccharum Spa, bevor Sie sich in den drei Restaurants und vier Bars kulinarisch verwöhnen lassen.

5 Nächte in einem Courtyard-Room kosten inklusive Halbpension ab 460 EUR pro Person. Hier geht's direkt zum Angebot.

Zu den Angeboten von More.PEP

Voraussetzung für eine Buchung ist der Nachweis einer Tätigkeit im Tourismus. Das heißt, die Pep-Aktionen gelten nicht nur für Reisebüros und Veranstalter, sondern auch für MitarbeiterInnen in Reisestellen, bei Airlines, im MICE-Bereich oder für ReisejournalistInnen. Vor der Buchung ist lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com verpflichtend. (red)