Flughafen BER eröffnet Terminal 2

"Wir erwarten für 2022 17 Millionen Passagiere", sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach am Mittwoch, einen Tag vor der Inbetriebnahme des Terminals 2. "Das T2 ist Teil unserer Vorbereitung für die Normalisierung des Luftverkehrs."

Hintergrund zum T2

Im Laufe des jahrelangen Baus des BER hatte sich herausgestellt, dass das Hauptterminal zu klein sein würde für die prognostizierten Passagierzahlen. Das neue Abfertigungsgebäude sei nun für 6 Mio. Fluggäste im Jahr ausgelegt. Der T2 wurde dann vergleichsweise schnell hinzugefügt, wurde aber zunächst nicht gebraucht, weil der Flughafen 2020 mitten in der Corona-Pandemie öffnete.

Im vergangenen Jahr wurden am BER knapp 10 Mio. Fluggäste gezählt. Vor der Corona-Krise waren es 2019 an den damaligen Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld rund 36 Mio. gewesen.

Hauptnutzer von T2 wird zunächst die Fluggesellschaft Ryanair. Von Donnerstag an wickelt sie dort Abflüge ab, von Anfang April an dann auch Ankünfte. Eine Eröffnungsfeier ist nicht geplant. "Wir machen einfach auf", sagte von Massenbach.

Zum BER gehört auch das gut 2km von den neuen Gebäuden entfernte Terminal des alten Schönefelder Flughafens. Es wird momentan als Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine genutzt. (APA / red)