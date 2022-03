Motel One: Lichtblicke in der Bilanz

Ein Lichtblick war die Erholung des inländischen Leisure Segments im Sommer auf das Niveau vor Corona. Trotz strikten Kostenmanagements, Kurzarbeit und Sparmaßnahmen belief sich das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf -35 (Vj. -43) Mio. EUR. Aufgrund der im Geschäftsjahr 2021 erhaltenen staatlichen Ausgleichzahlungen für 2020 und 2021 konnte ein leicht positives EBT erreicht werden. Dennoch schlagen die wirtschaftliche Belastung der Pandemie in 2020/2021 mit einem Vorsteuerverlust rund 100 Mio. EUR zu Buche – auch unter Berücksichtigung staatlicher Schadensersatz- und Subventionsleistungen.

Dank der konservativen Bilanzpolitik der letzten Jahre ist Motel One im operativen Geschäft weiterhin solide aufgestellt. Vor allem durch die Auszahlung eines staatlich geförderten Darlehens in Höhe von 142 Mio. EUR und den Erhalt von Corona-Hilfen in Höhe von 97 (Vj. 4) Mio. EUR wuchs der Cash-Bestand zum 31.12.2021 um 165 auf 328 Mio. EUR. Das Eigenkapital reduzierte sich coronabedingt auf 439 (Vj. 462) Mio. EUR, die Eigenkapitalquote sank von 66% auf nunmehr 58%.

Nachhaltigkeit und soziales Engagement

Mit dem Nachhaltigkeitsprogramm „One Planet. One Future.“ möchte Motel One die Hotelwelt ein Stück zum Besseren verändern und die Reduktion von CO2 konsequent weiter verfolgen. Motel One konnte den CO2-Wert pro Übernachtung im Zeitraum von 2014 bis 2019 um fast 50% senken. Das Wohl der Menschen – Mitarbeitenden, Gästen, Partner*innen und der Öffentlichkeit – kommt an erster Stelle. Um dies als verbindliche Handlungsmaxime festzuhalten, hat Motel One seine seit Jahren geltenden Werte im Verhaltenskodex One Code verschriftlicht. Gelebte Werte finden sich im gesellschaftlichen wie sozialen Engagement der Gruppe. Zu diesen zählte zuletzt die Spendenaktionen der One Foundation, einer Stiftung von Motel One, im Oktober 2021 mit der Übergabe eines Schecks in Höhe von 100.000 EUR an den brotZeit e.V.

Mit großer Besorgnis verfolgt Motel One den Krieg in der Ukraine, der zudem auch eine humanitäre Katastrophe ist. In Zusammenarbeit mit Kommunen und privaten Hilfsorganisationen bemüht sich die Gruppe um die Unterbringung von ukrainischen Flüchtenden. Pro Tag stellt Motel One derzeit eine Kapazität von über 1.000 Zimmern an unterschiedlichen Standorten in Deutschland und Europa bereit.

Auf Wachstumskurs

Im Jahr 2021 standen fünf Hoteleröffnungen auf dem Plan, sodass das Standortnetzwerk auf nunmehr 80 Häuser mit 23.020 Zimmern anwuchs. Neben der Eröffnung von vier deutschen Hotels in Top-Innenstadtlagen in Stuttgart, Hamburg, Köln und Nürnberg konnte mit dem Motel One Kopenhagen der Markteintritt in Skandinavien realisiert werden. Mit dem Haus in der dänischen Hauptstadt ist Motel One nun in elf Ländern in Europa präsent. In weiterer Planung befinden sich 27 Hotels, womit das Wachstum auf 107 Hotels vertraglich gesichert ist. Für 2022 sind zehn Eröffnungen mit rund 2.500 Zimmern geplant. Highlights sind der Markteintritt in den USA mit der Eröffnung in New York, sowie der Markteintritt in Irland mit der Eröffnung in Dublin. (red)