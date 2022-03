Klimaschutz: Studiosus für Reisepreise inklusive CO2-Ausgleich

Klimaschutz bleibt auf der Agenda und das Vermeiden und Reduzieren von Treibhausgas-Emissionen ist das Gebot der Stunde. Doch was tun, wenn vermieden und reduziert wurde, so gut es geht? Dann ist die CO2-Kompensation das Mittel der Wahl. Das diesjährige Studiosus-Gespräch auf dem ITB Kongress rückte am 10. März deren Bedeutung als Klimaschutzinstrument in den Mittelpunkt. Das Panel kann ab sofort auf dem Youtube-Kanal der ITB online abgerufen werden (Link zum Studiosus-Gespräch hier).

Auf dem Podium diskutierten Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands (DRV), Dr. Stefan Gössling, Professor für Tourismus an der School of Business and Economics, Linnéuniversität Kalmar und Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch.

Einschluss der CO2-Kompensation in den Reisepreis

Kubsch plädierte dabei dafür, dass Reiseveranstalter die Treibhausgas-Emissionen, die durch Flug, Transport und Unterkunft entstehen, durch Investitionen in hochwertige Klimaschutzprojekte kompensieren und in den Reisepreis einschließen. Nur so lasse sich die Lücke schließen, die dadurch entstehe, dass eine technologische Lösung zur Reduktion von Treibhausgasemissionen erst in Jahrzehnten zur Verfügung stünde.

Handeln sei aber schon heute gefragt, deswegen habe Studiosus 2021 den Schritt Richtung Vollkompensation gemacht und u. a. auch die Kompensationskosten für alle Flüge in den Reisepreis eingeschlossen. (red)