Interhome: Strandurlaub im Ferienhaus

Die Nahziele am Mittelmeer stehen der Karibik oft um Nichts nach, daher empfiehlt der Ferienhausanbieter nun besondere Häuser an Stränden, die zum Sonnenbaden und Schnorcheln einladen:

1. Plage de Pampelonne, Côte d’Azur, Frankreich

An der azurblauen Küste wartet nahe Saint-Tropez die Plage de Pampelonne auf sonnenhungrige Gäste. Mit 4,5 Kilometern Länge und seiner pittoresken Umgebung lädt der beliebte Strand zum Spazieren und Verweilen ein, auch kulinarisch werden Urlauber mit fang-frischem Fisch oder köstlichem Wein verwöhnt. Wer sich schon früh morgens an einem der fünf Abschnitte des Pampelonne einen Platz sichert, hat den idyllischen Sandstrand fast für sich allein. Interhome-Tipp: Ferienwohnung „La Tramontane“ *** für bis zu 4 Personen, Saint Tropez | Côte d’Azur | Frankreich, Objekt-Nr. FR8450.180.3; 21.-28.05.2022, 870 EUR

2. Playa es Trenc, Mallorca, Spanien

Etwa 45 Autominuten von Palma de Mallorca entfernt liegt Playa es Trenc, ein Strand für Bade- und Schnorchelfans. Innerhalb dieses Naturschutzgebiets haben Wanderlustige die Möglichkeit, den Sandweg kurz vor Colònia de Sant Jordi einzuschlagen und entlang der Salzfelder und Buchten in Richtung Strand zu spazieren. Bei Wein und Tapas lässt sich der Tag entspannt in einem der umliegenden Restaurants ausklingen. Interhome-Tipp: Ferienhaus „Es Trenc Beach House“ **** für bis zu 8 Personen, Sa Rápita | Mallorca | Spanien, Objekt-Nr. ES8124.101.1; 14.-21.05,2022, 1.113 EUR

3. Cala Brandinchi, Sardinien, Italien

Der flache Einstieg der Cala Brandinchi eignet sich ideal für Kinder, deshalb gilt der 700m lange Strand als beliebtes Badeziel für Familien. Neben zahlreichen Angeboten, wie einem Bootsverleih oder Beachvolleyball, finden sich in dem Naturschutzgebiet auch tierische Attraktionen. Mit etwas Glück lassen sich Flamingos, Reiher und der seltene Cavaliere d’Italia, ein dem Storch nicht ganz unähnlicher Stelzenläufer, beobachten. In weiter Ferne ragen die imposanten Berge Sardiniens gen Himmel. Interhome-Tipp: Ferienhaus „House Boat“ **** für bis zu 8 Personen; San Teodoro | Sardinien | Italien, Objekt-Nr. IT7230.733.3; 17.-24.09.2022, 2.146 EUR

4. Zlatni Rat, Dalmatien, Kroatien

Zlatni Rat – auch „Goldenes Horn von Bol“ genannt - liegt auf der Insel Brač und ragt in der Form eines schmalen Dreiecks etwa 500m ins Mittelmeer. Das flache Wasser ist ideal für Kinder, die üppigen Bäume im Inneren spenden wohltuenden Schatten und mit zahlreichen Freizeitangeboten, wie Kitesurfen und Drachenfliegen, kommen auch Abenteuerlustige auf ihre Kosten. Interhome-Tipp: Ferienhaus „Lucije“ *** für bis zu 7 Personen; Brač | Mitteldalmatien | Kroatien, Objekt-Nr. HR5345.624.1; 12.-19.09. 2022, ab 772 EUR

5. Plage de Santa Giulia, Korsika, Frankreich

Die Plage de Santa Giulia versprüht mit seinem weissen Sand karibisches Flair. Südlich von der Hafenstadt Porto Vecchio gelegen lässt sich der 2,3km lange Traumstrand einfach erreichen. Das Meer ist an dieser Bucht Korsikas besonders ruhig, was die Plage de Santa Giulia zu einem idealen Badeort für junge Familien macht. Wer sich ein Boot für den Tag mietet, kann ungestört baden und ein romantisches Picknick zu zweit genießen. Gourmets schlemmen derweil in den nahegelegenen Restaurants gegrillten Krebs und korsischen Käse mit Feigenmarmelade. Interhome-Tipp: Ferienwohnung „Côté Plage“ **** für bis zu 6 Personen; Sainte Lucie | Porto Vecchio | Korsika | Frankreich; Objekt-Nr. FR9214.300.1, 10.-17.09.2022, 1.547 EUR. (red)