Ras Al Khaimah eröffnet neue Sommerrodelbahn

Der Park eröffnet mit dem „Jais Sledder“ die längste Sommerrodelbahn der Region. Neben atemberaubenden Ausblicken auf die Landschaft des Hajar-Gebirges bietet das neue Fahrgeschäft Gästen den gewünschten Grad an Nervenkitzel.

Auf 1.885 Metern geht es mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h um enge Haarnadelkurven und über wellenartige Windungen durch die spektakuläre Berglandschaft. Insgesamt dauert die Fahrt knapp acht Minuten. Die Strecke verläuft dabei jedoch recht flach und das Tempo kann durch eigenes Regulieren angepasst werden, weshalb der Jais Sledder auch für Familien mit Kindern geeignet ist. In jedem Schlitten finden bis zu zwei Personen Platz, sodass man mit einem Familienmitglied, einem / einer FreundIn oder auch alleine die Rodelbahn hinunterjagen kann. Beim Bau des Sledders wurden nicht nur modernste Designtechnologien zur Planung und Konstruktion der Strecke angewandt, auch wurden höchste Sicherheitsstandards und die Kriterien der ISO 19202 Zertifizierung beachtet.

Spannende Aktivitäten

Im Jais Adventure Park können Besucher bereits jetzt eine Vielzahl an aufregenden Aktivitäten genießen. Darunter den Jais Flight, die längste Zipline der Welt, die Jais Sky Tour und das Bear Grylls Explorer Camp. Kulinarisch versorgt das höchstgelegene Restaurant der VAE, das 1484 by Puro, die Gäste mit einer Vielzahl an Köstlichkeiten und sorgt dafür, dass sie trotz aufregender Abenteuer den ganzen Tag bei Kräften bleiben. Dieses wurde außerdem erst kürzlich um eine Terrasse und die Rooftop Lounge „The View by 1484“ mit eindrucksvollem Panoramablick erweitert.

Der Jais Sledder ist das Erste von 20 Projekten, welche als Teil des 2021 beschlossenen Investmentplans der RAK Leisure und RAK Chamber of Commerce im gesamten Emirat entstehen sollen. Die Tickets für eine oder mehrere Fahrten können Besucher am Ausgangspunkt der Attraktion aber auch im Jais Adventure Center erwerben. Die Sommerrodelbahn wird Dienstag bis Sonntag von 09:00 bis 17:30 Uhr für die Gäste des Parks geöffnet sein. (red)