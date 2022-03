FERIEN Touristik: Luxus-Resort eröffnet in Ägypten

Die türkische OTI Holding, Muttergesellschaft der deutschen Veranstalter FERIEN Touristik und Coral Travel, eröffnet ab dem 15. April ihr jüngstes Luxushotel in Ägypten.

Drittes Xanadu-Resort

Das Xanadu Makadi Bay südlich von Hurghada ist das erste Haus der Marke Xanadu in Ägypten und das dritte insgesamt, nach Belek und Bodrum. Das neu erbaute Fünf-Sterne-Haus ist ein familienfreundliches High Class All-inclusive-Resort mit insgesamt 815 Zimmern, eigenem Sandstrand sowie 24-Stunden-AI-Service. Auf dem weitläufigen Areal mit einer Fläche von insgesamt 500.000 Quadratmetern finden sich neben dem dreistöckigen Hauptgebäude auch 22 familiäre Dünen- sowie sechs Lagunen-Gebäude, teilweise mit Swim-up-Poolzugang. Besonders exklusiven Service bieten die drei Villen mit eigenem Garten sowie die beiden Präsidentenvillen mit eigenem Garten und Pool. Gäste der Villen können zudem einen exklusiven Butler-Service sowie eigene Strandpavillons genießen. Großen Raum in dem familienfreundlichen Hotel nimmt das 1.500 Quadratmeter große Fancyland für Kinder ein. Hier wartet ein umfangreiches Animationsprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 16 Jahren. Im Kids Club gibt es ein eigenes Kinderrestaurant. Alle drei Kinderpools sind beheizt. Neben zahlreichen Restaurants und allein 13 Bars verfügt das Xanadu Makadi Bay auch über ein großzügiges Spa-Zentrum. Hier warten kostenlose Sauna, Hamam und Dampfbad sowie verschiedene Anwendungen. Sportbegeisterte dürfen sich im 1.000 Quadratmeter großen Fitness Center austoben. Zum Unterhaltungsprogramm gehören unter anderem tägliche Sportaktivitäten, Tanzkurse sowie abendliche Themenpartys und Entertainment-Shows. In Laufweite des Hotels findet sich zudem ein Aquapark mit Rutschenparadies für Kinder ab vier Jahre.

Insgesamt zählt die Hotelgruppe OTI Hotels & Resorts International derzeit 22 Häuser: 17 Hotels in der Türkei, vier in Ägypten sowie eines in Vietnam. Das Xanadu Makadi Bay ist bereits im Programm von FERIEN Touristik und Coral Travel buchbar. Eine Woche High Class All-inclusive-Urlaub gibt es ab 850,- Euro, inklusive Flug von deutschen und österreichischen Airports. (red)