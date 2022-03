SeaWorld Parks: Zwei neue Coaster

Um die Eröffnung passend zu zelebrieren, wird exklusiv in SeaWorld San Diego das Craftbeer „Emperor Hazy IPA“ der Mike-Hess-Brauerei ausgeschenkt, die als eine der besten Brauereien in ganz Kalifornien gilt. Ein Teil der erzielten Erlöse geht an die gemeinnützige Organisation Penguins International, die sich für den Erhalt und Schutz von Pinguinen auf der ganzen Welt einsetzt. SeaWorld informiert im Parkbereich außerdem über die Kaiserpinguine, ihr Verhalten sowie die Auswirkungen, die der Klimawandel auf ihre natürliche Umgebung hat.

Schnellster und steilster Hybridcoaster der Welt

Mit „Iron Gwazi“ gibt es ab dem 11. März eine neue Achterbahn der Superlative in Busch Gardens Tampa Bay. Die bei den Parkbesuchern ohnehin schon beliebte „Gwazi“, benannt nach einem Fabelwesen und früher eine reine Holzachterbahn, wurde weiterentwickelt – die Verschmelzung von Holz- und Metallkonstruktionen ergibt mit „Iron Gwazi“ Amerikas größten sowie den weltweit schnellsten und steilsten Hybridcoaster. Ab Mitte März können sich Fahrgäste also auf die mehr als 1,2 Kilometer lange Fahrt begeben. Höhepunkt ist der 91-Grad-Drop, bei dem die Wagen mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis 122 Stundenkilometern hinabsausen. Hinzu kommen noch drei Überschlagelemente und zwölf Airtime-Elemente, bei denen die Passagiere durch Hinabfahren aus erhöhten Streckenpositionen kurzzeitig das Gefühl der Schwerelosigkeit erleben. Der Naturschutzpartner des Areals, der auf die gefährdete Tierwelt Afrikas aufmerksam macht, ist die „Wilderness Foundation Africa“.

Höchste, längste und schnellste Coaster Kaliforniens

Ab Samstag, den 12. März, begrüßt „Emperor“ in SeaWorld San Diego alle Mutigen, die sich in den längsten, höchsten und schnellsten Dive Coaster Kaliforniens wagen. Sowohl der Name als auch die Streckenführung ist auf den Kaiserpinguin zurückzuführen, der bis zu einer Tiefe von 550 Metern tauchen kann. Passenderweise werden die Fahrgäste auf eine Höhe von 47 Metern emporgezogen, bis sie, wie der Kaiserpinguin, dynamisch nach unten eintauchen. Der 44 Meter lange, senkrechte Fall lässt die Bahn dabei auf bis zu 96 Stundenkilometer beschleunigen. Da die Wagen keinen Boden haben, liegen die Füße während der Fahrt frei – ein Alleinstellungsmerkmal im Golden State. Auch beim Design der Achterbahn diente der Kaiserpinguin als Orientierung: die Farben Lila, Blau und Gelb erinnern an das farbenfrohe Gefieder. (red)