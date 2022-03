Saisonstart bei DDSG

Die Schiffe starten vorerst Donnerstag bis Montag mit je drei Fahrten, bevor ab 1. April die Hauptsaison beginnt. Vom Fortschritt der Vorbereitungen auf den Saisonstart überzeugten sich am Mittwoch, den 2. März 2022, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstands des VERKEHRSBUEROS sowie der Geschäftsführer der DDSG Blue Danube, Wolfgang Fischer.

„Nach einem weiteren, stark von der Pandemie geprägten Jahr nimmt die MS Wien am Wochenende den Schifffahrtsbetrieb in Wien wieder auf. Wir hoffen natürlich, dass sich im Jahr 2022 der Tourismus in der Bundeshauptstadt Wien wieder erholen kann. Ich wünsche der DDSG Blue Danube einen reibungslosen und erfolgreichen Start der City Cruise“, so Hanke.

Leinen los für die City Cruise

Mit den rund 300.000 BesucherInnen im Vorcorona-Jahr 2019 wird dieses Jahr noch nicht gerechnet, aber die Verantwortlichen zeigen sich optimistisch, dass das Angebot der DDSG gut angenommen wird und die täglichen Wachau-Linienfahrten ab Mitte April ordentlich anziehen werden. Neben den Linienfahrten geht es im Mai mit der MS Kaiserin Elisabeth auch zu Tagesausflügen nach Bratislava. Dies sei laut Martin Winkler eine erfreuliche Entwicklung im Städtetourismus, die sowohl für In- als auch Auslandsgäste spannend sei.

Wien erfahren

Beginnend bei der Schiffsstation Wien am Schwedenplatz befährt die DDSG flussaufwärts in einer Schleifenfahrt den Donaukanal. Passagiere können dabei bedeutende Bauwerke, wie den Uniqa Tower, die Sternwarte Urania, das Badeschiff, das Hotel- und Geschäftsgebäude von Jean Nouvel, das Schützenhaus von Otto Wagner, den Ringturm, die Roßauer Kaserne, das Zaha-Hadid-Haus und die von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Müllverbrennungsanlage Spittelau vom Wasser aus bestaunen.

Die MS Blue Danube legt vorerst Donnerstag bis Montag um 11.00, 13.00 und 14.30 Uhr bei der Schiffsstation City am Schwedenplatz zur 75-minütigen City Cruise ab. Die Kosten für die Fahrt betragen 25 EUR für Erwachsene und 12,50 EUR für Kinder. Die Buchung erfolgt persönlich in allen Verkaufsstellen der DDSG Blue Danube, im Online-Shop der DDSG Blue Danube unter www.ddsg-blue-danube.at, per E-Mail unter info@ddsg-blue-danube.at oder telefonisch unter der Nummer +43 1 588 80. (red)