ÖHV-Kongress Anfang Mai in Wien

Beim Jubiläums-Branchenkongress Anfang Mai dreht sich alles um die Zukunft der Arbeit denn: die Krise hat vieles umgekrempelt. Alte Muster brechen auf. Neues Denken, neue Werte und Sinnfragen treten an ihre Stelle: „Genau da setzen wir thematisch an: Lebenswelten ändern sich schneller denn je. Das merken wir nirgends so stark wie auf dem Arbeitsmarkt“, präsentiert Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Thema und Programm des ÖHV-Kongresses 2022.

Datum: 2. bis 4. Mai 2022

Location: Hofburg in Wien

„Vor dem Hintergrund der anstehenden Lockerungsschritte der nächsten Wochen stehen die Chancen gut, dass wir zum runden Jubiläum im Mai einen Kongress feiern können, wie wir ihn von früher kennen“, freut sich Gratzer.

Schöne neue Welt, Fokus Jugend, Körpersprache

Gleich zum Kongressauftakt hinterfragt der deutsche Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht in seiner Keynote, was die Zukunft der Arbeit bringt. Jugendforscherin Antje-Britta Mörstedt und eine breit angelegte Befragung österreichischer Tourismusschüler:innen und eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion beleuchten die Vorstellungen der nächsten Generation und wie man junge Erwachsene für den Tourismus begeistern kann. Genau hier schließt Körpersprache-Experte Stefan Verras Vortrag thematisch an: Wie nonverbale Kommunikation helfen kann, in schwierigen Situationen Brücken zu bauen. „Arbeit hat sich verändert und verändert sich immer noch rascher. Hier nicht nur Schritt zu halten, sondern vorne an der Spitze mit dabei sein, ist für mitarbeiterintensive Branchen mittlerweile erfolgsentscheidend. Was es dafür braucht, stellen wir in der Hofburg vor“, so Gratzer.

Weitere Informationen zum ÖHV-Kongress 2022 in Wien unter: www.oehv.at/kongress (red)