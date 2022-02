SunExpress & Bentour Reisen schließen Partnerschaft

Damit wollen die beiden Unternehmen einmal mehr ihr großes Engagement als zwei der führenden Akteure im Türkei-Tourismus unterstreichen und ihren Anspruch zu dessen Stärkung nach der Krise beizutragen untermauern.

"Gemeinsam für die Türkei"

„SunExpress und Bentour Reisen verbindet eine jahrelange und enge Zusammenarbeit”, kommentiert Peter Glade, Commercial Director bei SunExpress. „Unser gemeinsames Verständnis ist, dass Professionalität und Verlässlichkeit wesentliche Bausteine sind, die den Türkeitourismus in den nächsten Jahren auf eine neue Qualitätsstufe heben werden. Mit dieser Partnerschaft beweisen wir klares Commitment zu diesem gemeinsamen Weg, mit vereinbarten Kontigenten, Innovationen und Investitionen.”

„Bentour Reisen hat sich dem Qualitätstourismus in die Türkei verschrieben”, fügt Bentour Reisen-CEO Deniz Ugur hinzu. „Wir glauben an das enorme Potenzial des Landes und daran, dass wir die touristische Wertschöpfung für den Gast und die Systempartner in neue Sphären entwickeln können, gemeinsam mit SunExpress, auch langfristig die beste Option als Flugpartner an die Strände der Türkei und die spannenden, unbekannteren Feriendestinationen in Anatolien.”

Im Zuge der Partnerschaft sichert sich Bentour Reisen unter anderem entsprechende Kontingente auf den zahlreichen Flügen von SunExpress aus dem DACH-Markt Richtung Türkei. Darüber hinaus investieren beide Partner gemeinsam in moderne Schnittstellen, die einen nahtlosen Verkauf auch über den klassischen Flug hinaus ermöglichen. (red)