Neue Fluss-Webinare von nicko cruises

An insgesamt sechs Terminen zwischen 1. und 9. März gibt der Stuttgarter Kreuzfahrtspezialist Expedienten Informationen rund um die neuen Themenreisen auf dem Fluss für 2022. Die musikalischen und kulinarischen Highlights entlang von Donau und Rhein mit dem Boutique-Schiff MS Heidelberg stehen dabei im Fokus.

„Wir haben dieses Jahr einige unserer beliebtesten Klassiker auf der Donau und dem Rhein als spannende Themenreisen neu konzipiert. Damit unsere Partner ihre Kunden optimal dazu beraten können, unterstützen wir sie kurz vor Saisonstart noch einmal mit passenden Webinaren“, so Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises.

Die Online-Schulungen rund um die Fluss-Themenreisen finden am 1. und 9. März 2022 um 8:30 Uhr und 13:00 Uhr sowie am 3. März um 8:30 Uhr und 17:00 Uhr statt. Die Inhalte sind an allen Terminen identisch.

Erfahrene nicko cruises Regionalverkaufsleiter informieren über Routendetails, besondere Highlights auf den Strecken, die Themenpakete und über die Schiffe, mit dem die Gäste auf den Themenreisen unterwegs sind.

