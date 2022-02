ÖRV-Kongress findet von 28.-29. April in Linz statt

Zeit wird’s, dass die Pandemie endlich vorbei ist. Zeit wird’s, dass wir unbeschwert leben dürfen. Zeit wird’s, dass wir endlich wieder reisen können, so die Aussendung des Österreichischeren ReiseVerbands (ÖRV).

Zeit, die wir nicht nutzen

Die Pandemie habe vielen Menschen bewusst gemacht, dass Zeit unser wichtigstes Gut ist, und diese Erkenntnis werde nicht nur entscheidenden Einfluss auf unser Leben, sondern auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und natürlich auf die Reisebranche an sich haben. Nach der Pandemie werde es nötig sein, dem gesteigerten Sicherheits- und Vertrauensbedürfnis der Menschen wieder gerecht zu werden, steht in der Aussendung weiter zu lesen, Daher ist anzunehmen, dass der PostCorona-Tourismus ein Beziehungs- und Entwicklungstourismus sein wird und es dem Reisenden mehr als je zuvor um authentisches Erleben und die Begegnung mit anderen Menschen und Kulturen gehen wird. In diesem Sinne ist auch der Bogen des Kongressprogrammes weit gespannt, in den beiden Tagen seien wieder hochkarätige Referenten zu erwarten.