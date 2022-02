Airbnb: Starkes Wachstum im Schlussquartal

Der Umsatz legte im Schlussquartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 78 Prozent auf 1,5 Mrd. USD (1,3 Mrd. EUR) zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich verdiente Airbnb in den drei Monaten bis Ende Dezember 55 Mio. USD. Inzwischen konnte sich Airbnb nach eigenen Angaben vollständig vom Geschäftseinbruch durch die Pandemie erholen. So lagen die Erlöse im vierten Quartal 2021 um 38 Prozent über dem Vergleichszeitraum von 2019, also vor der Corona-Krise. Laut Airbnb litten die Geschäfte weniger unter Omikron als zuvor unter der Delta-Variante. Die Quartalszahlen und auch die Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr übertrafen die Erwartungen der Analysten klar. (APA/red)