ÖHV: Stellungnahme zum Lockerungsgipfel

Nach 2 Covid-Jahren brauche die Branche rasch Klarheit über die neuen Regeln, der Städte- und Kongresstourismus Planungssicherheit für die MICE-Monate März, April und Mai.

Von den Ergebnissen der vergangenen Jahre werde die kommende Saison 2021/22 aber noch weit entfernt sein. Die Lust am Urlaub sei jedenfalls wieder da. Mit dem deutlich milderen Verlauf und weniger Hospitalisierungen sei die Zeit reif für den Wegfall von Teilnehmerobergrenzen, 3G und Sperrstunden. Nach zwei Jahren Erfahrung mit Corona dürfe man rechtzeitig verbindliche Regeln erwarten, „und nicht erst wenig Stunden vor Inkrafttreten!“ Die Branche sei gespannt, wie praxisnah die Regeln diesmal ausfallen:

Dieser stark krisengebeutelte Sektor verliere laut Veit jeden Tag Aufträge, Gäste und Wertschöpfung im großen Stil. Das Stadt- und Kongress-Segment brauche Planbarkeit, Vorlaufzeit und internationale Gäste mehr als andere, appelliert er an die Regierung, auch an die Tausend Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu denken. Die kommenden Monate seien für das MICE-Segment entscheidend: Meetings, Incentives, Conventions und Events haben im März, April und Mai Hochsaison:

„Wir verlieren jeden Tag aufs Neue Kongresse an die internationale Konkurrenz. Was in diesen drei Monaten passiert, ist in Normaljahren um diese Zeit längst gebucht. Es gilt zu retten, was noch zu retten ist!“