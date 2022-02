Celebrity Cruises präsentiert Galápagos-Programm 2024

Von Jänner 2024 an bietet das Kreuzfahrtunternehmen ganzjährig sechs verschiedene Reiserouten durch das Naturparadies im Pazifik an. Celebrity-Gäste können dabei zwischen drei Schiffen wählen: der erst in 2019 in Dienst gestellten Mega-Yacht Celebrity Flora, der preisgekrönten Celebrity Xpedition und der Celebrity Xploration, einem Luxus-Katamaran für maximal 16 Passagiere.

Die Passagiere aller drei Celebrity-Schiffe haben die Möglichkeit, zweimal täglich Landausflüge zu unternehmen, die von zertifizierten Naturforschern aus dem Galápagos-Nationalpark geleitet werden. Von hautnahen Begegnungen mit Schildkröten und Schnorcheln umgeben von Pinguinen in ihrem natürlichen Lebensraum bis hin zu Wanderungen durch vulkanische Mondlandschaften und Spaziergängen über schwarze Sandstrände – die Galápagos-Inseln mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt bieten für Reisende viele unvergessliche Erlebnisse.

Celebrity Flora:

Die luxuriöse Mega-Yacht, die Platz für maximal 100 Passagiere bietet, wurde speziell für Kreuzfahrten in Galápagos konzipiert. Beim Bau hat Celebrity Cruises die besonderen Anforderungen des Zielgebiets in die Planungen einbezogen. Das im Mai 2019 in Betrieb genommene Expeditionsschiff ist eines der energieeffizientesten, umweltfreundlichsten und ökologisch unbedenklichsten Schiffe seiner Größe. Dank des neuartigen „Dynamic Positioning System“ kann das Schiff ohne Anker festmachen. So wird die Meeres-Flora und -Fauna geschützt.

Die Celebrity Flora ist ausschließlich mit Außenkabinen ausgestattet. Diese sind zwischen 30 und 120m2 groß. Für das leibliche Wohl sorgen zwei Restaurants: Das „Seaside“-Restaurant ist für Frühstück, Mittag- und Abendessen geöffnet und bietet außergewöhnliche Blicke aus den bodentiefen Fenstern in gehoben-legerer Atmosphäre. Im „Ocean Grill“ kann unter freiem Himmel und mit Panorama-Aussichten in ungezwungener Umgebung zu Mittag und zu Abend gegessen werden.

Routen: Die Celebrity Flora bietet zwei verschiedene, jeweils achttägige Routen in den Galápagos-Inseln an, eine „Inner Loop“- und eine „Outer Loop“-Route. Die Touren mit der Celebrity Flora starten immer sonntags in Baltra Island.

Weitere Details zur Celebrity Flora unter: www.celebritycruises.de/flora.php

Celebrity Xpedition & Celebrity Xploration:

Die preisgekrönte Celebrity Xpedition für maximal 48 Passagiere und die erst im Jänner wieder in Betrieb genommene Celebrity Xploration, ein Luxus-Katamaran für 16 Passagiere, ergänzen das umfangreiche Galápagos-Programm von Celebrity Cruises.

Routen: Die Celebrity Xpedition und die Celebrity Xploration bieten jeweils zwei achttägige Touren an, eine „Northern Loop“- und eine „Southern Loop“-Runde. Diese Kreuzfahrten beginnen jeden Samstag in Baltra Island.

Mehr Details zu diesen Celebrity-Schiffen unter: www.celebritycruises.de/xpedition.php / www.celebritycruises.de/xploration.php

Weitere Informationen zu den Galápagos-Kreuzfahrten:

Im Reisepaket eingeschlossen:

Bei allen Galápagos-Kreuzfahrten von Celebrity Cruises sind die Mahlzeiten und Getränke an Bord einschließlich ausgewählter Weine und Spirituosen im Reisepreis enthalten. Ebenfalls inklusive sind der unbegrenzte Internetzugang, Trinkgelder, alle Ausflüge, die Eintrittsgebühr in den Galápagos-Nationalpark, die Galápagos-Touristenkarte, die Schnorchelausrüstung inklusive Neoprenanzug sowie Ferngläser und Wanderstöcke. Im Reisepaket sind auch die Flüge ab/bis Quito eingeschlossen.

Reiseverlängerung:

Neben den Galápagos-Kreuzfahrten bietet Celebrity Cruises zusätzlich 11- bis 17-tägige Urlaubspakete als Verlängerung an. Hier erleben Reisende unter anderem die pulsierende Kultur von Ecuadors Hauptstadt Quito sowie die grandiose Vulkan- und Berglandschaft in den Anden. In Peru stehen drei Höhepunkte auf dem Programm: die historische Küstenhauptstadt Lima, das mystische Machu Picchu und Cusco, die Hauptstadt des früheren Inkareiches, die durch einzigartige Bauwerke und mit 3.400m über dem Meer durch eine atemberaubende Lage besticht.

Weitere Details zum Galápagos-Programm hier (red)