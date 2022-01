Costa: nachhaltiger Laufsteg auf Hoher See

Am 28. Februar 2022 verwandelt Supermodel Jessica Minh Anh, die Produzentin hinter den innovativen Fashion x Sustainability-Projekten, das neue, mit Flüssiggas betriebene Kreuzfahrtschiff Costa Toscana in einen himmelhohen Meeres-Catwalk. „Vor der filmischen Kulisse der italienischen Riviera vermittelt die J Spring Fashion Show 2022 eine Botschaft der Nachhaltigkeit und des Stils und markiert damit gleichzeitig einen historischen Meilenstein sowohl in der Modewelt als auch in der Kreuzfahrtindustrie“, heißt es in einer Aussendung.

Event auf der "Samrt City auf See"

Der Event startet in Portofino, Italien, zu dem internationale Medien und exklusive VIPs an Bord der Costa Toscana, der „Smart City auf See“, eingeladen sind. Die teilnehmenden Marken, die Anfang Februar 2022 vorgestellt werden, präsentieren eine Kombination aus Haute Couture, Konfektionskleidung und kreativen Accessoire-Kollektionen aus fünf Kontinenten. Neben dem beeindruckenden Laufsteg vor mondäner Kulisse wird das Beste an italienischer Kunst, Architektur, Kultur, Luxus und Köstlichkeiten geboten. (red.)