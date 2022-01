Amadeus: Neue Distributionsvereinbarung mit Emirates

Ab dem 1. Februar 2022 kann auf den Content der Fluggesellschaft zugegriffen werden, darüber wird ihr NDC-Content bereits in der Amadeus Travel Platform integriert sein und den Reiseverkäufern im Laufe des Jahres 2022 zur Verfügung stehen.

„Diese Vertragsverlängerung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Distributionsstrategie und auf unserem Weg zum modernen Retailing. Mit dieser neuen Vereinbarung bauen wir auf der Dynamik auf, die wir in den vergangenen Jahren zur Unterstützung des modernen Retailings geschaffen haben, und zeigen erneut unser Engagement, über die Amadeus Travel Platform weiterhin mehr Reise-Content weltweit und in großem Umfang anzubieten", ergänzt Decius Valmorbida, President, Travel bei Amadeus.