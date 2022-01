Olimar Reisen: Südeuropas schönste Seiten

Vor genau 50 Jahren, im Jahr 1972, wurde OLIMAR Reisen gegründet und gilt seitdem als Nummer 1 für Portugal. Seit mehr als 25 Jahren führt der Reiseanbieter auch weitere Länder des sogenannten „Olivengürtels“ im Programm – allen voran Spanien, Italien und Kroatien.

Das wahre Spanien

Umspült vom Atlantik und dem Mittelmeer beeindruckt Spanien mit einer grandiosen Landschaft und Traumstränden. Am intensivsten erfahren Urlauber diese Vielfalt auf einer individuellen oder geführten Rundreise. Ein umfangreiches Angebot mit insgesamt 34 Rund- und Erlebnisreisen stehen bei OLIMAR, dem Spezialisten vor allem für das spanische Festland, zur Verfügung. So entdecken sie zum Beispiel Sevilla, Córdoba und Granada bei einer Mietwagenreise mit Start in Málaga. Eine ganz besondere Art zu Reise ist sicherlich der Hochgeschwindigkeitszug, mit dem Urlauber Andalusien entdecken. Aktiver und gleichzeitig eine Reise zu sich selbst ist eine organisierte Pilgerreise auf dem Jakobsweg entlang der sieben Etappen von Sarria nach Santiago – insgesamt warten hier 100 Kilometer auf die Pilger sowie die Übernachtungen in einfachen Unterkünften und der Gepäcktransport. Wer das Ziel in Santiago de Compostela erreicht, erhält Pilgermuschel und Urkunde. Für einen unvergesslichen Individualurlaub auf dem spanischen Festland, auf Mallorca oder den Kanaren können Reisende gleich aus über 350 Hotels wählen. Darunter Hotels für den perfekten Badeurlaub, Stadt- und Rundreisehotels oder Fincas, Land- und Boutique-Hotels. Ein weiteres Highlight für einen authentischen Urlaub: 90 Paradores, die Klassiker der spanischen Unterkünfte in historischen Gebäuden, Burgen oder Klöstern sind über OLIMAR buchbar.

Das Beste aus Italien

Ein weiteres Sehnsuchtsziel im Südeuropa-Magalog ist Italien, hier entdecken Urlauber auf insgesamt 54 Rund- und Erlebnisreisen ein Land mit einzigartiger Kulinarik, die schönsten Dörfer der Basilikata oder abwechslungsreiche Landschaften quer über den Stiefel. Genuss steht hier ganz weit oben – so zum Beispiel zwischen den Reben Albas beim Genusswandern und E-Biken im Piemont. In sechs Tagen entdecken Urlauber zu Fuß oder auf zwei Rädern die Landschaft des Langhe und des Roero-Gebietes. Auch Familien erleben mit OLIMAR einen einzigartigen Urlaub, so zum Beispiel beim Glamping im Tiny House am Lago Maggiore oder im Camping Village an der Toskanischen Küste.Ein besonderer Erlebnistipp für diese Aktivreise: Eine Trüffelsuche in den Wäldern des Piemont – mit einem zertifizierten Trüffelsucher und seinem Hund geht es auf die Suche nach der begehrten Knolle.

Lust auf Kroatien

Vor allem Naturliebhaber fühlen sich hier wohl – das Land am Adriatischen Meer zählt elf Naturparks und acht Nationalparks, darunter die weltberühmten Seen- und Wasserfalllandschaften von Plitvice und Krka. Insgesamt können Urlauber hier zwischen 115 Hotels und 12 Rund- und Erlebnisreisen wählen – alles individuell und flexibel buchbar. OLIMAR-Gäste entdecken an Bord der „Adriatic Princess“ die schönsten Schätze Mittel- und Süddalmatiens und erleben eine atemberaubende Natur. Bei der achttägigen Kulinarikreise durch Dalmatien mit exklusiv ausgewählten Restaurants, einer Weinprobe und Öl-Degustation werden Gourmets verwöhnt.

OLIMAR Reisen bietet nicht nur besondere Unterkünfte und überwiegend Mietwagen-Rundreisen in Südeuropa, sondern in alle Reiseziele auch Flug- und Pauschalreisen samt seinem gerade in diesen Zeiten wertvollen Rundum-Sorglos-Sicherheitsleistungen wie Buchungs-Flex-Fee, Reisepreisabsicherung oder deutschsprachige Ansprechpartner vor Ort. (red)