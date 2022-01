Auswirkungen von Omikron auf europäischen Flugverkehr

In den ersten Jännerwochen ist der Flugverkehr in Europa laut der Europäischen Organisation zu Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) im Vergleich zum Vormonat deutlich zurückgegangen. "Die Auswirkungen von Omikron sind nur allzu deutlich", so der Generaldirektor der Organisation, Eamonn Brennan, am Dienstag. Demnach wurden im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2019 nur 70% des Flugverkehrs registriert, im Dezember wären es noch 78% gewesen. Brennan gehe jedoch davon aus, dass der Rückgang nur von kurzer Dauer sein wird.

Rückgang aufgrund strikter Reisebestimmungen

Eurocontrol hatte für den Jänner eigentlich mit einem Niveau von 79% im Vergleich zu vor der Pandemie gerechnet. Die Zahlen beziehen sich Eurocontrol-Angaben zufolge auf die Anzahl von Flügen in mehr als 40 europäischen Ländern, sowohl für Passagiere als auch für Fracht. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen und der neuen Omikron-Variante des Coronavirus hatten viele Länder striktere Reisebestimmungen erlassen. (APA / red)