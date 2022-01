Mietbare Schlafkabinen von Zzzleepandgo am FH Wien

Der Flughafen Wien stellt Reisenden mit den moderne Schlafkabinen von Zzzleepandgo ein neues Service-Angebot bereit: Die insgesamt 16 „Smart Lounges“ bieten auf jeweils 3m² einen exklusiven Ruheort um zu arbeiten, zu entspannen oder zu übernachten. Ausgestattet sind die Schlafkabinen mit einer Liegefläche, Strom- und USB-Anschlüssen, gratis W-Lan, sowie Ablageflächen und einem ausklappbaren Tisch. Außerdem verfügen alle Kabinen über ein Multimedia Entertainment System, mit dem Filme und Musik gestreamt sowie Belüftung, Licht und blickdichte Vorhänge gesteuert werden können.

Smart Lounges am FH Wien

Zu finden sind die Smart Lounges im öffentlichen Bereich des Terminal 3 auf Ebene 2. Buchbar sind die Smart Lounges von Zzzleepandgo stunden- oder tageweise vorab via Website oder vor Ort. Für den Check-in registrieren sich Gäste direkt an der Schlafkabine ihrer Wahl in einer virtuellen Rezeption über ein modernes Touchpad und lesen ihren Reisepass, ihre Kreditkarte sowie je nach Anforderung ihr COVID-19-Zertifikat ein und schon öffnet sich die Türe zur Smart Lounge. Die Kabine kann im Rahmen der Mietzeit uneingeschränkt verlassen und wieder betreten werden.

Alle Kabinen werden nach jedem abgeschlossenen Mietvorgang gereinigt und desinfiziert, die Smart Lounges verfügen außerdem über ein automatisches Belüftungssystem, das Bakterien und Viren aus der Luft filtert.

Die Kosten belaufen sich auf 9 EUR pro Stunde, die Schlafkabine kann aber auch für eine ganze Nacht (ab 48 EUR ) oder länger gebucht werden, bezahlt wird erst beim Check-out.

Zzzleepandgo: Uniprojekt schafft es an 16 Airports

Zzzleepandgo wurde 2015 als Projekt eines Universitätsstudenten gegründet. Das in Italien ansässige Unternehmen entwirft, produziert und verwaltet Hightech-Schlafkabinen, die zum Beispiel an Flughäfen gut eingesetzt werden können. Noch im Zuge des Jahres 2022 betreibt das italienische Start-up Standorte in neun unterschiedlichen Ländern an 16 verschiedenen internationalen Airports, wie etwa Wien, Mailand-Malpensa, Venedig, Verona, Warschau-Modlin und Rio de Janeiro-Galeao.

Weitere Infos über Zzzleepandgo unter: www.zzzleepandgo.com (red)