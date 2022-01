Aegean Hub: Plattform für Reisebüros

Das Reiseportal Aegean Hub wurde von Experten für Experten entwickelt und bietet sofortigen Zugriff auf eine Fülle nützlicher Reiseinformationen, einschließlich der neuesten Informationen über Produkte, Werbeaktionen, Dienstleistungen und Richtlinien der griechischen Airline.

Einfach Online-Abwicklung

Die Anmeldung für Aegean Hub ist einfach, es dauert nur ein paar Minuten, um das entsprechende Profil zu erstellen und anzupassen. Darüber hinaus ist Aegean Hub eine innovative Arbeitshilfe, die es Agents ermöglicht Anfragen und Anträge online zu stellen und Lösungen sowie Antworten auf Anträge an einem Ort zu erhalten. Zudem wird damit die Kommunikation erleichtert, da Partner über das intuitive und einfach zu bedienende Dashboard schnell einen Überblick über den Verlauf und den Status aller Anfragen erhalten. Last but not least kann die Seite genutzt werden, um Verbesserungsvorschläge einzureichen oder Probleme zu melden, die festgestellt wurden.

Weitere Informationen unter aegeanhub.com (red)