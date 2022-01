Emirates: Spektakulärer Werbespot zur Expo

Schilder mit dem Aufruf zum Besuch der Expo 2020 in Dubai in schwindelnden Höhen laden Menschen auf der ganzen Welt ein, sich die größte Ausstellung der Welt live in Dubai anzusehen. Die Attraktionen der Expo 2020 können noch bis inklusive 31. März in Dubai erlebt werden. Der Spot zeigt außerdem dynamische Luftaufnahmen von Dubai und seiner Skyline und gipfelt in einem Überflug über die beeindruckende Al Wasl-Kuppel auf dem Gelände der Expo 2020 Dubai. Einen Blick hinter die Kulissen des Spots liefert dieses Video, das die Entstehung dokumentiert.

Elf Runden um den Turm

Bei dem sorgfältig choreografierten Vorbeiflug flog der A380 in einer niedrigen Höhe von nur 2.700 Fuß, der exakten Höhe des Burj Khalifa by Emaar. Die niedrige Fluggeschwindigkeit von nur 145 Knoten stellte sicher, dass das Flugzeug den Burj Khalifa kontinuierlich umkreisen und einen engen Radius erreichen konnte, ohne abzudriften. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit eines A380 liegt bei 480 Knoten. Insgesamt kreiste der Emirates A380, um die richtige Auswahl an Aufnahmen für den Werbespot zu erhalten. Selbstverständlich sei die Sicherheit aller Beteiligten bei der Durchführung der Tiefflugmanöver zu jedem Zeitpunkt im Vordergrund gestanden, wie die Airline betont.

Aktivitäten zur Expo

Die neue globale Multikanal-Kampagne läuft in 12 Sprachen und wird in 19 Ländern über TV, Kino, digitale und soziale Medienplattformen ausgestrahlt. Der Werbespot ist Teil eines Engagements von Emirates in Höhe von 20 Mio. USD, das Bewusstsein für Dubai und die Expo 2020 Dubai zu schärfen, Begeisterung zu wecken und letztlich mehr BesucherInnen anzulocken. Die Fluggesellschaft hat die Expo 2020 in Dubai auch durch eine Reihe globaler taktischer Kampagnen beworben, darunter kostenlose Tagespässe für jedes gebuchte Ticket, das Sammeln von Skywards-Meilen für die Zeit, die man während der Expo in Dubai verbringt, Frühbucherrabatte, Familien- und KMU-Angebote und andere Sonderaktionen. Die Expo 2020 in Dubai bringt die Welt zusammen und bietet spektakuläre Veranstaltungen, die zu wiederholten Besuchen ermutigen. Die Expo 2020 bietet eine Plattform für die Zusammenarbeit, die den menschlichen Fortschritt und das Neueste in den Bereichen Technologie, Kultur, Kunst, Musik, Gastronomie, Sport und vieles mehr präsentiert - zusätzlich zu den über 190 Länderpavillons, die man sehen und erleben kann. (red)