Springer Reisen: Einladung zur Online-Produktpräsentation

Um Reisebüromitarbeiter umfassend über das Sommerprogramm 2022 zu informieren bietet Springer Reisen ihnen am Mittwoch, 19. Jänner 2022 um 09:00 Uhr sowie am Donnerstag, 20. Jänner 2022 um 14:00 Uhr eine Online-Schulung via Zoom an.

Anmeldung: bis morgen, 18. Jänner 2022 - 18:00 Uhr unter helios@springerreisen.at (red)