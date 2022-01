30 Jahre Eurobike

Mittlerweile ist Eurobike ein führender Veranstalter, dessen Programm jedes Jahr um neue Routen ausgeweitet wird. Aber oft sind es Klassiker, die sich als Saisongewinner erweisen. Radreisen, die auch nach 30 Jahren nichts von ihrem Charme verloren haben, die auch im neuen Programm Einzug gefunden haben.

Auf den Spuren von Kaiserin Sissi & Co

Es war die erste Eurobike-Tour, und ist so aktuell wie eh und je. Zwischen Salzkammergut und Trumer Seenland radeln die Urlauber durch die schönsten Bilderbuchkulissen. Jeden Tag können sie sich in einem anderen See abkühlen (z. B. Wallersee, Mondsee, Traunsee, Hallstätter See, Wolfgangsee), aber auch viel Interessantes besichtigen, z. B. die Dachstein-Eishöhlen, das Salzbergwerk in Hallstatt, die Zinkenbachklamm und Schloss Hellbrunn. Die „Zehn Seen-Rundfahrt über acht Tage mit täglicher Anreise kostet ab 879 EUR

Donau-Radweg mit Charme.

Der Donau-Radweg ist der Klassiker schlechthin. Die gut gepflegte, bestens ausgeschilderte Strecke verläuft überwiegend in Ufernähe, vorbei an den schönsten Sehenswürdigkeiten zwischen Passau und Wien. Gemütlich, sportlich oder als Genussfahrt – in 5, 6 oder 7 Tagen – alles möglich. Besonders attraktiv ist die „Radeln mit Charme“-Variante, die ganz besondere Übernachtungshotels in den Fokus stellt (acht Tage, tägliche Anreise, ab 949 EUR).

Wein, Palazzi, Gondoliere

Ganz nah dran am typisch italienischen Lebensgefühl: eindrucksvolle Bergpanoramen im Nordosten, der Gardasee, Weinreben, Obstplantagen und Meeresbrise; dazu die faszinierenden Städte Trient, Verona, Vicenza, Abano Terme und Venedig als Etappenziele. Die achttägige Reise Bozen – Venedig ist ein Klassiker und ist ab 869 EUR buchbar (Anreise: täglich außer montags und dienstags)

Rheinromantik pur

Dort, wo der Neckar in den Rhein mündet, ist die Pfalz besonders reizvoll. Vielleicht, weil die Region zu den sonnenreichsten Deutschlands zählt. Die Tour kombiniert Rheinromantik, Kulturstädte und Reben-Landschaften in Deutschlands zweitgrößtem Weinanbaugebiet und gehört seit vielen, vielen Jahren zu den beliebtesten Radreisen der Eurobike-Urlauber. Sieben Tage dauert die Tour von Speyer über Heidelberg nach Worms (tägliche Anreise, ab 789 EUR). (red)