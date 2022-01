Corona traf Luftverkehr in Österreich besonders hart

Die Zahl der Flüge ging im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 um 52% zurück, wie aus einer detaillierten Auswertung der Luftsicherheitsorganisation Eurocontrol hervorgeht. Einen stärkeren Einbruch erlebten nur Großbritannien, Finnland und Irland mit einem Rückgang um 62%. Insgesamt zählte Eurocontrol auf dem Kontinent 6,2 Mio. Starts und Landungen, was einen Rückgang um 4,9 Mio. gegenüber 2019 bedeutet und nur knapp über dem Niveau von 2020 lag. Die Verluste der Airlines betragen laut Eurocontrol-Schätzung etwa 18,5 Mrd. EUR, nach 22,2 Mrd. EUR im Jahr zuvor. Weniger Flugverkehr brachte aber auch erneut deutlich geringere Umweltbelastungen mit sich. Bis einschließlich November 2021 wurde vom Flugverkehr nur rund die Hälfte des 2019 verursachten Kohlendioxids freigesetzt, berichtete Eurocontrol. Die CO2-Menge reduzierte sich demnach um 106 Millionen Tonnen.

Ryanair und Turkish Airlines mit den meisten Flügen

Der Billigflieger Ryanair blieb trotz eines Rückgangs um 1.000 tägliche Flüge der größte Anbieter in Europa. Die Iren boten im Schnitt 1.321 Flüge pro Tag und damit um 43% weniger an als 2019. Turkish Airlines kürzte das Programm nur um 30% und wurde so mit 938 täglichen Flügen zur europäischen Nummer 2. Die Lufthansa (-59%) gehörte mit Easyjet (-64%) und SAS (-61%) zu den großen Airlines mit besonders vielen Flugstreichungen. Noch heftiger traf es British Airways, Aeroflot und Norwegian. (APA/red)