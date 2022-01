Viel Neues im Staate Kalifornien

Im Laufe des Jahres 2022 wird der Golden State die Eröffnung mehrerer neuer Luxushotels, aufregender Freizeitparkattraktionen, reichhaltiger Bildungs- und Kulturangebote und vieles mehr feiern. „Kalifornien ist offen für Reisende und schafft weiterhin innovative neue Erlebnisse für jeden Geschmack. Das zeigt den Unternehmergeist und die „Dream Big"-Einstellung, die Reisende Jahr für Jahr in den Golden State zieht", sagte Caroline Beteta, Präsidentin und CEO von Visit California. „Mit so vielen neuen Angeboten, die es zu entdecken gilt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um eine Reise nach Kalifornien zu planen."

Neue Attraktionen

Presidio Tunnel Tops

Eröffnung im Frühjahr Das Presidio Tunnel Tops-Gelände, das über den Autobahntunneln des Presidio Parkway errichtet wurde, umfasst über 56.000 Quadratmeter neues Nationalparkland und soll im Mai 2022 eröffnet werden. Die Presidio Tunnel Tops wurden von James Corner Field Operations (dem Büro hinter der New Yorker High Line) entworfen und bieten malerische Aussichtspunkte mit atemberaubenden Blicken auf die Golden Gate Bridge und die Stadt, Wege und Gärten, einen Welcome Plaza mit Gastronomie und Besucherinformationen, einen Lagerfeuerplatz, Picknickplätze und vieles mehr. Besucher können im erweiterten Crissy Field Center, auf dem Naturspielplatz „Outpost" und in der neuen Kindererlebnisstation Field Station etwas über die Natur lernen, sie erforschen und Spaß haben.

Destination Crenshaw erwacht zum Leben

Ein zwei Kilometer langer Abschnitt des Crenshaw Boulevard, das Rückgrat der schwarzen Gemeinde von Los Angeles, wird einem transformativen Infrastrukturprojekt unterzogen, das die Gemeinde durch wirtschaftliche Entwicklung, Schaffung von Arbeitsplätzen und Umweltverbesserungsmaßnahmen fördern und gleichzeitig schwarze Kunst und Kultur aufwerten soll. Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2022 wird Destination Crenshaw ein blühender Handelskorridor mit architektonisch beeindruckenden Gemeinschaftsarealen und Pocket-Parks, Hunderten von neu gepflanzten Bäumen und über 100 in Auftrag gegebenen Kunstwerken sein.

Eröffnung des Agua Caliente Cultural Plaza

Das neue Agua Caliente Cultural Plaza in Downtown Palm Springs wird das Agua Caliente Cultural Museum, das Spa at Séc-he und einen Oasis Trail im Freien umfassen. Das neue Museum wird die Geschichte, die Kultur und die Gegenwart der Agua Caliente Band of Cahuilla-Ureinwohner und das hochmoderne Spa ihre historische Agua Caliente Hot Mineral Quelle zelebrieren. Inspiration für die Gestaltung des Cultural Plaza sind die Traditionen der Agua Caliente, wie Korbflechten und Töpfern, sowie Elemente aus der Natur.

Santa Barbara Zoo eröffnet Rundgang im Stil Australiens

Im Jänner 2022 plant der Santa Barbara Zoo die Eröffnung des Australian, eines fast 1.400 Quadratmeter großen Lebensraumes, der seine Besucher nach Down Under entführt, wo sie zwischen Wallabys, Kängurus, Emus und einheimischen Vögeln spazieren gehen können. Die fast 3 Mio. USD teure Australian Walkabout Capital Campaign soll Besucher für die Bedeutung des Naturschutzes vor Ort und auf der ganzen Welt sensibilisieren.

Tiefsee-Ausstellung des Monterey Bay Aquariums

Voraussichtlich im Frühjahr 2022 wird das Monterey Bay Aquarium die Ausstellung ‚Into the Deep: Exploring Our Undiscovered Ocean‘ eröffnen. Die Sonderausstellung bringt der Öffentlichkeit die seltsamen und faszinierenden Tiere der Tiefsee näher und bietet die einmalige Gelegenheit, die vor der Küste Montereys lebenden Kammquallen mit ihrem blutigen Bauch zu sehen. Die innovative Ausstellung sammelt die Tiere ein und bringt sie mit Hilfe von Roboter-U-Booten, die durch völlige Dunkelheit navigieren, an die Oberfläche. An der Oberfläche angekommen, ahmt die innovative Technologie des Monterey Bay Aquariums die Bedingungen der Tiefsee nach.

Zwergpinguine im Birch Aquarium

Das Birch Aquarium an der Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego, wird im Sommer 2022 die Zwergpinguine der Familie Beyster aufnehmen. Zwergpinguine wiegen nur ca. 900 Gramm – 1,4 Kilogramm und sind die kleinsten Pinguine der Welt. Sie sind bekannt für ihre einzigartige blaue Farbe und ihre großen Persönlichkeiten. In der neuen, etwa 270 Quadratmeter großen Ausstellung - der einzigen im Westen der Vereinigten Staaten, in der diese Vögel zu sehen sind - können die Gäste die Pinguine beim Zusammenleben, bei der Interaktion und beim Nestbau beobachten. Zu der Ausstellung gehört auch eine Entdeckerhöhle, in der Kinder die Zwergpinguine an Land und in ihren Nisthöhlen genau beobachten können.

Eröffnung des Comic-Con-Museums für den Sommer geplant

Die erste Phase des neuen Comic-Con-Museums im Balboa Park wurde am 26. November 2021 eröffnet. Dort können Besucher spannende und unterhaltsame Exponate, Kunst und Bilder im Zusammenhang mit Comics und populärer Kunst besichtigen. Es dient gleichzeitig als Treffpunkt für Fans. Die feierliche Eröffnung des dreistöckigen Museums ist für Juli 2022 geplant und wird erweiterte Ausstellungsflächen und Bildungsbereiche umfassen. Die Museumsbesucher erwarten gut 2.300 Quadratmeter, in denen wechselnde Ausstellungen gezeigt werden, ein 557 Quadratmeter großes Bildungszentrum, ein 4K-Videokino, ein Präsentationsraum, ein Souvenirshop mit Comics, Graphic Novels, Marken-Souvenirs, sowie Labore, Klassen und Seminare mit Lerninhalten.

Orange County Museum of Art zieht um

Der neue Standort des Orange County Museum of Art (OCMA) auf dem Segerstrom Center for the Arts (SCFTA)-Campus soll im Oktober 2022 eröffnet werden. Das hochmoderne, 4.924 Quadratmeter große Gebäude wird doppelt so groß sein wie der bisherige Standort des Museums und ein spannendes IndoorOutdoor-Erlebnis bieten. Im Eröffnungsjahr wird die von Elizabeth Armstrong, Essence Harden und Gilbert Vicario kuratierte „California Biennial" wieder ins Programm aufgenommen. Als Hommage an die dreizehn Gründerinnen des OCMA wird die Eröffnungsausstellung „Thirteen Women" von der neuen CEO und Direktorin Heidi Zuckerman organisiert.