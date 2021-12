Digitale TUI Roadshow 2022

Die TUI Roadshow 2022 fand am 30. November 2021 mit über 400 Teilnehmer:innen online statt und bot ein abwechslungsreiches Programm mit griechischem Urlaubsflair. In einem originellen Strandambiente, am „TUI-Strand“, empfing die Moderatorin Rozalija Gregurek die TUI Roadshow 2022-Gastgeberin Ines Wasner (Director Distribution TUI Österreich) und Gastgeber Heinz Zangerl (Teamleitung Vertrieb ATT & CEE TUI Österreich). Mit zahlreichen weiteren Gästen führte sie durch einen informativen und kurzweiligen Nachmittag.

David Szabo (Head of Operations) sprach über aktuelle Themen, z.B. über die neue Normalität des Reisens und präsentierte die aktuellen Kampagnen der TUI. Außerdem beleuchtete er das durch die Pandemie veränderte Kund:innenverhalten etwas näher und die Agents erhielten einen Ausblick auf die bevorstehende Winter- und Sommersaison 2022. Zum Abschluss wurde unter allen teilnehmenden Agents ein 500 EUR TUI Reisegutschein verlost. Markus Jurasek (Verkaufsleitung Österreich) umrahmte die Veranstaltung musikalisch mit Gitarre und Gesang.

Das Video der Roadshow ist hier nachzusehen: TUI Roadshow 2022

Griechenland im Fokus

Da die Roadshow erneut unter dem Motto Griechenland stand, waren auch die Partnerunternehmen Grecotel, das griechische Fremdenverkehrsamt und Eurowings bei der TUI Roadshow dabei und informierten die Agents über Neuigkeiten ihres Unternehmens. Nach den Partner-Interviews mit Vangelis Vassiliou von Grecotel, Ioannis Rafalias vom Fremdenverkehrsamt Griechenland und Roland Hladin von Eurowings, verlosten die Partner einen Hotelaufenthalt, einen Flug und einen griechischen Geschenkskorb.

Nach der Vorstellung des Außendienst-Teams durch Heinz Zangerl gab es abschließend die virtuelle Reisemesse, an der insgesamt elf weitere Partner über die wichtigsten Informationen und News ihres Unternehmens berichteten. Folgende Partner haben bei der Reisemesse mitgewirkt: Austrian Airlines & Austrian Holidays, One & Only, The Lux Collective, TUI Experiences, TUI Magic Life, TUI Blue, TUI Kids Club, TUI Suneo, RIU Hotels, Robinson und airtours. (red)