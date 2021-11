Schauinsland steigt bei Airxelerate ein

Mit der Beteiligung an dem Traveltech-Anbieter Airxelerate sichert sich schauinsland-reisen den Zugriff auf die modernen Softwarelösungen des Unternehmens, die für die Bedürfnisse von Airlines und touristischen Anbieter entwickelt worden sind. Mit seiner Produktlinie Calisto bietet Airxelerate eine cloud-basierte Distributionsplattform für den Airline-Markt, die eine direkte Anbindung an touristische Partner und B2B-Kunden ermöglicht. Eine innovative Drag-&-Drop-Lösung unterstützt die Automatisierung unterschiedlichster Business-Prozesse.

Schnittstellen ermöglichen hohe Effizienz

„Intelligente und flexible Softwarelösungen sind ein Schlüssel, um unser Kapazitätsmanagement und unsere Preissteuerung auch in Zukunft erfolgreich aufzustellen. Unsere Investition in Airxelerate ist ein wichtiger Beitrag hierfür“, sagt Markus Förster, Leiter Flugeinkauf bei schauinsland-reisen.

„Mit schauinsland-reisen haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der die gleichen unternehmerischen Werte vertritt und der es uns ermöglicht, Airxelerate wachstumsorientiert und zukunftssicher aufzustellen“, sagt Nina Sifi, Geschäftsführerin von Airxelerate.

Die Calisto Distribution Plattform von Airxelerate lässt sich nahtlos an bestehende Pooling-Schnittstellen sowie an das Veranstalter-System WBS-Blank anschließen, um weitere Distributionswege mit sehr geringem Aufwand zu erschließen. Fluggesellschaften können so exklusive Kontingente und dynamische Verfügbarkeiten im Markt platzieren und so unmittelbar auf die jeweiligen Wettbewerbsbedingungen reagieren. Airxelerate wurde 2018 in Berlin gegründet. Neben der Entwicklung der eigenen Produktlinie Calisto entwickelt das Unternehmen auch maßgeschneiderte IT-Lösungen für touristische Unternehmen. Zu den Gesellschaftern gehören neben den Gründern auch der Flug-Repräsentant International Carrier Consult. (Red.)