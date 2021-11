Valamar: Zweites Hotel in Österreich

In den nächsten zwei Jahren sind weitere Investitionen in Österreich geplant, darunter Maßnahmen zur Qualitätssteigerung des Marietta Hotels sowie des Valamar Obertauern Hotels.

Erweiterung im Wintertourismus

Das 4-Sterne Marietta Hotel zählt mit seinen 120 Zimmern zu den größten und besten Häusern in der bekannten Skidestination Obertauern. Neben allen Annehmlichkeiten, die der Wintersportort mit sich bringt, besticht es vor allem durch seine großartige Lage direkt an der Piste.

Für Valamar ist die Übernahme ein wichtiger Schritt im Ausbau des internationalen Geschäfts. Ziel ist es, ein Portfolio an Hotel- und Tourismusbetrieben in den besten Winterurlaubsdestinationen in Österreich und Italien zu betreiben. Die Kapitalerhöhung der österreichischen Tochtergesellschaft Valamar A GmbH durch Gustav Wurmböck, Aufsichtsratsvorsitzender und einer der größten österreichischen Gesellschafter von Valamar Riviera, trägt maßgeblich zur Beschleunigung dieses Vorhabens bei. (red)