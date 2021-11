Belvilla präsentiert einzigartige Ferienhäuser

Ob Schloss, Baumhaus, alte Mühle, ehemalige Schule, ein alter Bunker, Boot oder Zirbenhaus - Belvilla hat die außergewöhnlichsten Belvilla Ferienhäuser auf einer Webseite zusammengefasst und ihre Hauseigentümer ihre Geschichten erzählen lassen. Hier ein Einblick in die besonders außergewöhnlichen Urlaubsorte:

Einzigartige Ferienhäuser

Ein Ferienhaus direkt in den holländischen Dünen oder von jedem Zimmer und der Terrasse einen atemberaubenden Blick auf den Fluss genießen, auf einem Schiff übernachten, das zu einer einzigartigen Familienunterkunft umgebaut wurde, oder ein heißes Bad auf einem Baum genießen? Sich wie ein König in einem belgischen Schloss fühlen oder neue Urlaubserinnerungen in einem originalen Bunker sammeln. Oder doch wie ein Nomade in einer bunten Jurte oder in einer traditionellen Wind- oder Wassermühle übernachten? - All diese Möglichkeiten und noch einige mehr bietet Belvilla Kunden.

Auch für diejenigen, die gerne noch einmal die Schulbank drücken oder das historische Flair eines französischen Bahnhofs erleben möchten, hat Belvilla ein passendes Ferienhaus. In einer Höhle übernachten oder ein originales Trullo-Rundhaus bewohnen – auch das ist möglich. Für alle, die architektonische Meisterwerke mögen, hat der Ferienhausexperte tolle Highlights zu bieten, ebenso ein einzigartiges hölzernes Spa-Resort inmitten einer hügeligen Landschaft in Deutschland oder Österreich.

Für weitere Einblicke in die Ferienhäuser hat Belvilla zusätzlich ein Video auf YouTube bereit gestellt



Einzigartige Gastgeber

So einzigartig wie die Unterkünfte, so einzigartig sind auch die Gastgeber: Der persönliche Kontakt zu den Hauseigentümern ist Belvilla besonders wichtig. So nahmen die Unique Homes Hauseigentümer Belvilla mit auf eine tiefgründige erzählerische Reise in ihre Unterkunft.

So zum Beispiel Gerd Hammerich und Karin Kügler, die eine echte alte Mühle in Schleswig-Holstein vermieten: „Oben auf dem Hügel unter dem mächtigen Reetdach stehend, hat man das Gefühl, die Mühle nehme einen in die Arme und beschütze ihre Bewohner“.

Oder Maria Gabriella Marinelli, die ein Ferienhaus in Italien vermietet, das in einen Felsen gebaut ist: „La Grotta” von Pretella Guidi ist ein Anwesen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Ich habe es von meinem Vater geerbt und bin froh, eine umfassende Renovierung durchgeführt zu haben, sodass der Felsen erhalten blieb und ich meinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis bieten kann. In einer mittelalterlichen Umgebung, die reich an Geschichte ist, fühlt man sich wie auf einer Reise in die Vergangenheit, umarmt von den sanften Hügeln des Apennins".

Die Sektion “Unique Homes” ist nicht abgeschlossen, Belvilla fügt kontinuierlich weitere Unique Homes hinzu. (red)