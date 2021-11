FH Wien: Flugreisen trotz Lockdown erlaubt

Auslandsreisen mit dem Flugzeug sind auch im Lockdown erlaubt: Wie das Gesundheitsministerium auf seiner Website klargestellt hat, „ist die Auslandsreise möglich (psychische und physische Erholung im Freien); es sind natürlich die Einreisebestimmungen bei der Einreise ins Zielland und nach Österreich zu berücksichtigen.“.

Wer also während des aktuellen Lockdowns mit dem Flugzeug verreisen will, kann das ganz legal tun. Die Airlines bieten im aktuellen Winterflugplan 2021/22 zahlreiche Angebote.

Vorab über Reisebestimmungen informieren

Mit der richtigen Vorbereitung komme man entspannt durch die Einreisekontrollen. Sollte die Zieldestination einen Impf-, Test- oder Genesungsnachweis verlangen, so ist dieser in vielen Fällen schon beim Check-in am Flughafen vorzuweisen. Manche Länder verlangen auch eine Online-Registrierung vor Reiseantritt. Passagieren wird daher unbedingt geraten, sich vor dem Reiseantritt bei ihrer gebuchten Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter über die notwendigen Formulare und Bestimmungen zu informieren.

Einen Überblick über die aktuellen Reisebestimmungen gibt es auf der Homepage des Außenministeriums unter www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/

Ebenfalls zu beachten sind die Einreisebestimmungen bei der Rückreise nach Österreich: Hier ist derzeit ein 2,5G-Nachweis (Impfung, PCR-Test, Genesung) zu erbringen, je nach Destination gelten zusätzliche Auflagen.

COVID-19-Test am Airport

Wer für seine Reise noch einen gültigen COVID-19-Test benötigt, kann das im Health Center Vienna Airport erledigen: Das Testangebot steht in der Zeit von Montag bis Sonntag, jeweils 7.00 bis 18.30 Uhr zur Verfügung. Voranmeldung ist keine notwendig, die Wartezeiten vor Ort sind sehr gering. Die Ergebnisse sind rasch verfügbar und entsprechen allen internationalen Einreisebestimmungen.

