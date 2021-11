Lufthansa Group: 440 zusätzliche Flüge zu Weihnachten und Neujahr

Mit Wiederaufnahmen von Zielen und Frequenzaufstockungen bestehender Verbindungen oder dem Einsatz größerer Flugzeuge reagieren die Airlines auf die seit Wochen ansteigende Nachfrage nach Flügen in die Weihnachtsferien.

Besonders beliebt: New York, Florida, Portugal, Spanien und die Kanaren

In den USA werden besonders oft New York und Ziele im Bundesstaat Florida gebucht. In Europa besonders nachgefragt sind Ziele auf dem spanischen Festland und den Kanaren, Portugal und weitere Sonnenziele im Mittelmeerraum sowie Skandinavien. Neben diesen Flugzielen stehen die schneesicheren Skigebiete in Lappland (Nord-Finnland) wieder im Flugplan. So erreicht man über Weihnachten und Neujahr ab Frankfurt Ivalo und Kuusamo sowie ab München Kittilä in Lappland und Tromsö in Norwegen – Nordlicht inklusive. Alle Flüge sind ab sofort buchbar.

CO2 neutral fliegen

Reisende können einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und ihre Flugreise CO2 neutral gestalten. Neben der Möglichkeit, den Flug über hochwertige Klimaprojekte zu kompensieren, können Fluggäste bereits heute mit nachhaltigem Kraftstoff fliegen. Die Airlines der Lufthansa Group haben die Optionen in den Buchungsprozess integriert. Vielfliegende finden sie in der Miles & More App. (red)