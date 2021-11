Tschechische Weihnachten im „Crystal Valley“ und in Wien

Glas und Schmuck werden in der Region Liberec seit dem 14. Jahrhundert hergestellt. Die Erzeugnisse können heute nicht nur in vielen Museen, Glashütten und Ateliers sowie auf Messen, diversen Veranstaltungen und in Geschäften bestaunt und gekauft werden, Besucher können auch den Herstellungsprozess miterleben und sogar selbst Mitbringsel herstellen.

Im Crystal Valley sind die meisten Glas- und Modeschmuckhersteller der Welt ansässig. Die vielfältige Produktion ist eingebettet in die malerische Landschaft zwischen Kamenický Šenov (Steinschönau) im Lausitzer Bergland und Harrachov (Harrachsdorf) im Riesengebirge. Das kleine Gebiet (Luftlinie ca. 70km) spezialisierte sich schrittweise und so entwickelte sich in jedem Winkel eine etwas andere Art von Produktion, die jahrhundertelang routinierte Händler in die ganze Welt verkauften - und immer noch verkaufen.

Ob Trinkgläser, Kronleuchter, Glasperlen, Christbaumschmuck, Glasinstallationen - 2.300 Kleinunternehmer in der Region beschäftigen sich mit dem Thema, 240 Firmen konzentrieren sich ausschließlich auf Glas, wie David Pastva, Abteilungsleiter des Projekts „Crystal Valley“ bei einer Präsentation in Wien erklärte. Die Beziehungen zu Österreich haben dabei immer eine große Rolle gespielt, wie Pastva erläutert. So war böhmisches Glas etwa durch die Harracher Glashütte bei der Weltausstellung 1873 in Wien groß vertreten. Oder auch die Familien Svarovski und Riedel in Tirol haben ihre Wurzeln in Tschechien. „Das Crystal Valley soll für Liberec eine Marke werden, wie etwa Parfümherstellung in der Provence oder Porzellan in Meißen“, so Pastva.

Kulinarik und Christbaumschmuck

Das Tal hat für die Besucher viele Erlebnissen, Ausstellungen, Workshops und Möglichkeiten, etwas Neues auszuprobieren. Einige der Glashütten bieten nicht nur erstklassiges böhmisches Glas, sondern auch die berühmte böhmische Küche, etwa die Lokale bei Novotny Glass in Nový Bor (Haida), bei Lasvit-Ajeto in Lindava oder bei Novosad in Harrachov. Besonders vor Weihnachten lockt v. a. der Christbaumschmuck (z.B. der UNESCO-Weihnachtsschmuck aus Poniklá) in die Region.

Böhmisches Glas in Wien

In Österreich präsentiert sich böhmisches Glas und tschechische Bijouterie den Interessierten am 12. Und 13. November im Donauzentrum in Wien 22 sowie am 26. Und 27. November in Linz im Atrium City Center.

Mehr über das Crystal Valley auf crystalvalley.cz, Infos auch unter www.czechtourism.com