Amadeus: Reisetrends 2022

Nachdem die Menschen in den letzten zwei Jahren nur davon träumen konnten, haben sie nun die Möglichkeit, ihrem aufgestauten Fernweh nachzugeben. Die besondere und einmalige Reise ist kein Wunschdenken mehr. Daher zeichnen sich einige interessante neue Such- und Flugziele ab: Von einem Anstieg der Suchanfragen nach Tansania, einem Land, das für Safaris berühmt ist, um ein Drittel, bis hin zu einer Verdoppelung der Flüge in die Nähe der Heimat der Inkas, Machu Picchu, stellt Amadeus einen Boom bei der Nachfrage nach Studienreisen fest.

Sechs neue Entwicklungen, die die Zukunft des Marktes prägen werden:

Das Hier und Jetzt genießen: Reisende werden sich auf die Reise ihres Lebens freuen.

Urlaub mit Freunden: Ob im großen oder im kleinen Kreis, 2022 wird das Jahr des großen Wiedersehens sein.

Ob im großen oder im kleinen Kreis, 2022 wird das Jahr des großen Wiedersehens sein. Aktiver Ökotourismus: Die Zeit des Redens über nachhaltiges Reisen ist vorbei. Die Reisenden von heute sind eher daran interessiert, aktiv zu werden. Die Nachfrage nach Reisen, die verschiedene globale Gemeinschaften unterstützen, steigt.

Geschäftsreisen: Für die Geschäftswelt stehen positive Veränderungen an, denn Technologie ermöglicht gebührenfreie mobile Zahlungen auf Reisen.

Fernweh-Streaming: Reisende träumen von neuen Reisezielen, inspiriert durch ihre TV-Gewohnheiten, während die Technik diese Träume in reale Transaktionen verwandelt.

Futuristisch und schnell: Die Rückkehr von Überschallflügen und Hyperloop-Verbindungen, die sich die Vakuum-Technologie zunutze machen, werden immer mehr Menschen die Möglichkeit geben, in Rekordzeit zu reisen.

Echtzeit-Reisedaten

Die jährlichen Reisetrends wurden auf der Grundlage der umfassenden Expertise von Amadeus für Reisedaten ermittelt. Obwohl kaum jemand leugnen würde, dass COVID-19 die Art und Weise, wie wir leben, verändert hat, waren die Auswirkungen auf den Reiseverkehr aufgrund der weit verbreiteten Lockdowns und Einschränkungen bis vor kurzem noch nicht ersichtlich. Durch eine langfristige Betrachtung in Verbindung mit Echtzeit-Reisedaten war Amadeus jedoch in der Lage, Trends zu erkennen, die die nächsten fünf Jahre und mehr prägen werden. (red)