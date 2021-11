Eva Air: 30jähriges Jubiläum in Wien

Next Slide

Seit diesem Erstflug bedient die private taiwanesische Fluggesellschaft die Strecke Taipeh – Wien und v.v. ohne Unterbrechung, derzeit mit drei wöchentlichen, erfreulich gut gebuchten Frachtflügen.

Jubiläumsfeier mit Partnern und Wegbegleitern

Gestern Nachmittag luden Eva Air General Manager Österreich und CEE Edward Ho und sein Team in den Office Park 4 des Vienna International Airport, um mit Freunden aus der Branche das Jubiläum zu feiern und vor allem für 30 Jahre wertvolle Unterstützung und erfolgreiche Zusammenarbeit zu danken. Unter den rund 100 Gästen waren u.a. die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner und die taiwanesische Botschafterin Katharine Chang. Den Rahmen der 30-Jahre-Feier bildeten zwei musikalische Auftritte – zu einem von den Wiener Sängerknaben, die unter der Leitung von Dirigent Jimmy Chiang u.a. Stücke von Joseph Haydn und Franz Schubert sowie Lieder aus Japan und Indien vortrugen, und von Álvaro Collao León, einem der vielseitigsten Saxophonspieler der Gegenwart. Eine große Geburtstagstorte fehlte ebenso wenig wie eine Jubiläumstombola, bei der sich diesmal drei Gewinner über je zwei Economy Class Flüge von Wien nach Asien freuen durften: Roman Staffa, IC Cargo GmbH, Michael Mottl, Head of Customs and Documentation, Flughafen Wien AG und Robert Koning, Ground Engineer, KLM. (red)

„Ich freue mich sehr, dass Eva Air seit drei Jahrzehnten – trotz turbulenter Zeiten für die gesamte Branche - eine beständige Brücke zwischen Taipeh und Wien ist. Das haben wir der Loyalität und Unterstützung unseres Teams in Wien und unseren langjährigen Partnern und Partnerinnen aus den Bereichen Tourismus, Cargo und Aviation zu verdanken. Besonderer Dank geht vor allem an den Flughafen Wien, der uns seit dem Erstflug im November 1991 begleitet und mit dem wir gewachsen sind“, so Edward Ho, General Manager Österreich und CEE von Eva Air, anlässlich des Jubiläums.