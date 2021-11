Marco Polo: Vier neue Kataloge für 2022

Der deutsche Reiseanbieter, Marco Polo, präsentiert seine neuen Kataloge "Entdeckerreisen im Team 2022", "Entdeckerreisen in der Mini-Gruppe 2022" und "Individuell reisen ohne Gruppe 2022" mit insgesamt mehr als 200 Rundreisen in über 80 Ländern. Auch der Katalog "Young Line Travel 2022" für junge Traveller von 20 bis 35 ist druckfrisch erschienen.

Dabei sind Marco Polo-Gäste auf allen Reisen besonders klimaschonend unterwegs: Denn neben allen Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten werden auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Entdeckerreisen im Team

Der Golden Circle auf Island oder die legendäre Felsenstadt Petra in Jordanien: Mit den "Entdeckerreisen im Team 2022" von Marco Polo geht es mit einem einheimischen, Deutsch sprechenden Scout zu den Highlights eines Reiseziels und das zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Acht Tage am Golf von Sorrent sind mit Flug, Übernachtungen mit Frühstück, Rundreise und Begleitung durch den Marco Polo Scout beispielsweise schon ab 1.299 EUR buchbar, ab 2.469 EUR geht es elf Tage in den Oman.

Details dazu hier

Entdeckerreisen in der Mini-Gruppe

Kleine Gruppe, charmante Hotels: Die "Entdeckerreisen in der Mini-Gruppe 2022" führt Marco Polo mit maximal zwölf Teilnehmern durch. Dabei übernachten die Gäste immer wieder in familiengeführten Unterkünften und erleben Highlights, die nur in kleiner Gruppe sinnvoll sind zum Beispiel eine Jeep-Tour im Wadi Ram in Jordanien mit Übernachtung im Zeltcamp oder einem Schokoladenworkshop in Costa Rica. Das Angebot umfasst 24 Reisen von Albanien bis Vietnam.

Details dazu hier

Individuell aber organisiert reisen ohne Gruppe

Ein Land zu zweit oder mit Freunden und mit eigenem Marco Polo Scout entdecken - das macht den Reiz von "Individuell reisen ohne Gruppe 2022" aus. Der Katalog bietet Routenvorschläge für individuelle Rund- und Städtereisen von Argentinien bis Usbekistan - selbst am Steuer eines Mietwagens oder mit Fahrer im Privatwagen. Eine achttägige Baltikum-Tour im Mietwagen ist beispielsweise ab 1.379 EUR buchbar, eine elftägige individuelle Rundreise durch Vietnam mit Flügen, eigenem Fahrer und Guide ab 2.599 EUR.

Details dazu hier

Das umfassende Sicherheits- und Hygienekonzept der Unternehmensgruppe Studiosus ist hier abrufbar: magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-Studiosus. (red)