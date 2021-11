MSC und SAUDIA starten Partnerschaft

Diese Partnerschaft werde im Winter somit fast 20.000 neue Urlauber nach Saudi-Arabien bringen und stehe im Einklang mit der Vision des Königreichs, internationale Besucher willkommen zu heißen, so die Unternehmen in einer Presseaussendung.

Gäste von MSC Cruises können ab sofort ein Fly&Cruise Paket ab vielen internationalen Flughäfen nach Dschidda in Saudi-Arabien buchen. Dort starten zwischen November 2021 und März 2022 wöchentlich 7-Nächte-Kreuzfahrten mit der MSC Bellissima. MSC Cruises hat im Juli Abfahrten ab Dschidda in sein Programm aufgenommen, nachdem mit Cruise Saudi ein Fünfjahresvertrag über einen bevorzugten Liegeplatz im Hafen der Stadt unterzeichnet worden war.

Flugzeiten angepasst

Die 7-Nächte-Kreuzfahrten starten jeden Samstagabend um 23 Uhr im Hafen von Dschidda. SAUDIA habe ihren Flugplan für Flüge von Mailand, Rom, Frankfurt, München, Paris und Madrid am Freitagabend mit Ankunft in der saudi-arabischen Stadt am Samstagmorgen angepasst, um den Gästen die Möglichkeit zu geben, die Stadt zu genießen und den Weg vom Flughafen zum Kreuzfahrtterminal optimal zu erreichen. Um auch Gästen aus den USA, Großbritannien, der Schweiz und Österreich den Zugang zum Schiff zu erleichtern, habe die Fluggesellschaft ihren Flugplan ebenfalls umgestellt. Für die Rückreise am Samstagmorgen stehe ein ähnliches Angebot an zeitlich passenden Flügen zur Verfügung, damit die Gäste ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können, heißt es weiter.

Highlights in Saudi Arabien und Jordanien

Die 7-Nächte-Kreuzfahrten der MSC Bellissima nach Saudi-Arabien und ins Rote Meer im Winter 2021/22 beginnen in ihrem Heimathafen Dschidda. Das Schiff fährt nach King Abdullah Economic City (KAEC), macht dann für eine Nacht in Yanbu fest, um den Gästen die Möglichkeit zu geben, Al‘Ula zu besuchen, verbringt anschließend einen Tag auf See, bevor es nach Akaba in Jordanien für Ausflüge nach Petra geht. Danach folgt ein weiterer Tag auf See, bevor das Schiff nach Dschidda zurückkehrt. (red)