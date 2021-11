Dertour präsentiert "Bewusst Reisen"-Magalog 2021/22

Auf 64 Seiten bietet die Neuerscheinung insgesamt 22 Hotels mit Nachhaltigkeitszertifizierung in 11 Ländern weltweit an. Dazu zählen neben Hotels in Deutschland u.a. Häuser auf den Kanaren, in Portugal, Thailand, Bali, Südafrika, Costa Rica, auf Mauritius sowie in skandinavischen Ländern wie Finnland und Norwegen. Spannende Informationen und Geschichten rund um die Reiseziele und zum nachhaltigen Engagement der Hotels sowie Tipps für verantwortungsvolles Reisen reichern den Magalog, der ausschließlich online erscheint, an.

Alle ausgewählten Hotels verfügen über ein anerkanntes Nachhaltigkeitszertifikat, das den Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) entspricht und zeichnen sich durch ein nachhaltiges Management in Bezug auf soziale, wirtschaftliche, kulturelle und Umwelt-Aspekte aus. Häuser mit einem solchen Gütesiegel entsprechen den GSTC-Kriterien.

Preisbeispiele: Spanien, Kanarische Inseln, Gran Canaria, Puerto Mogan, Hotel Cordial Mogan Playa (gehobene Mittelklasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, Halbpension, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 15.01.2022 ab Wien, pro Person ab 879 EUR.

CO₂-Fußabdruck von ca. 1,4 t CO₂, das entspricht einer Kompensation von 17 EUR über den DERTOUR-Partner myclimate. Diese Berechnung umfasst Flug, Transfer, 7 Übernachtungen und Halbpension.

Nähere Informationen unter: www.dertour.at (red)