Toulouse: Europas größtes Laternenfestival

Knapp 1.000 Laternen auf zehn Hektar Fläche werden im Rahmen des Festivals den Parc du Ritouret in Toulouse-Blagnac jeden Abend von 18 bis 23 Uhr erleuchten. Zudem gibt es Darbietungen der Künstler der Sichuan-Oper, deren Kunstform nur von etwa 100 Menschen auf der Welt praktiziert wird. Nach der Erstauflage 2021 wird es das Festival noch zwei weitere Male in der Stadt geben.

Licht & Farben

Gäste erleben das Laternenfestival im Rahmen eines Spaziergangs unter freiem Himmel, der sie auf eine Entdeckungsreise durch 45 Szenen entführt. Neben Fantasie-Erzählungen und chinesischen Sagen wie der vom Drachen Pandas werden auch Geschichten mit historischem Kontext und Verbindung zu Toulouse dargestellt: Eine Szene widmet sich der Aéropostale, der Luftpost, die von Toulouse aus startete. Freunde der Pop-Kultur finden zudem aktuellere Laternen-Szenen, zum Beispiel zum Filmklassiker „Jurassic Park“.

Kunst & Handarbeit

80 chinesische Handwerker erschaffen die aufwendigen, bunten Laternen-Figuren. Derzeit sind bereits die Aufbauarbeiten in Toulouse in vollem Gange, da die aufwendige Installation zwei Monate beansprucht. Metallarbeiter, Maler, Schweißer und Näherinnen direkt aus der Provinz Sichuan arbeiten Hand in Hand, um die fantastische Welt zum Leben zu erwecken. Das Festival aus Licht und Farben wird von den beeindruckenden Darbietungen der Künstler der Sichuan-Oper abgerundet. Sie sind berühmt für die blitzschnellen Maskenwechsel, für den Zuschauer kaum zu bemerken. Bis zu 30 Mal verändern die Künstler im Rahmen einer Vorstellung ihr Aussehen, eine Person spielt mehrere Charaktere. Diese Kunstform namens „Bianlian“, die nur von etwa hundert Menschen auf der Welt praktiziert wird, ist tief in der Kultur der Chinesen verwurzelt. Das Rezept, wie der schnelle Maskenwechsel realisiert wird, ist streng geheim und wird als Familienschatz gehütet.

Eine Eintrittskarte mit fixem Datum kostet 16 EUR für Erwachsene, ein undatiertes Ticket ist für 19 EUR erhältlich. Kinder bis elf Jahre erhalten kostenfrei Zutritt zum Laternenfestival, Tickets für Jugendliche von elf bis 17 Jahren sind zum Preis von 13 EUR (datiert) bzw. 15 EUR (undatiert) verfügbar. Es gibt zudem diverse Ermäßigungen, beispielsweise für Behinderte und Studenten, sowie Gruppentarife. (red)