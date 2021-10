Atmosphere Hotels: Zwei neue Resorts

Neben den beiden neuen Resorts umfasst das Colours of Oblu-Portfolio auch die bestehenden Inseln Oblu Select Sangeli (ehemals Oblu Select at Sangeli) und Oblu Nature Helengeli (ehemals Oblu by Atmosphere at Helengeli), die einem Re-Branding unterzogen wurden.

Spannende Neuzugänge auf den Malediven

Mit einer schillernden Palette an Erlebnissen werden die beiden neuen Resorts die Gastfreundschaft auf den Malediven neu definieren. Das Oblu Select Lobigili, eine Oase nur für Erwachsene, und das Oblu Xperience Ailafushi, eine lebendige Insel für Familien und erlebnishungrige Reisende, befinden sich im Nord-Malé-Atoll, nur 15 Minuten mit dem Schnellboot vom internationalen Flughafen Velana entfernt. Geleitet werden beide Resorts von General Manager Jorge Amaro, der mit mehr als 31 Jahren Erfahrung auf ein umfangreiches Fachwissen zurückgreifen kann, um das Serviceangebot zu perfektionieren und eine reibungslose Eröffnung zu gewährleisten. Unter seiner Ägide wird die „The Joy Of Giving“-Philosophie mit authentischer und erfrischender Gastfreundschaft zum Leben erweckt.

Adults-only Resort Oblu Select Lobigili

Das Inselresort OBLU SELECT Lobigili eröffnet im Februar 2022 und ist ein Paradies, das nur Erwachsenen vorbehalten ist. In der Landessprache Dhivehi bedeutet Lobigili „Insel der Liebe". Mit insgesamt 68 schicken Villen am feinsandigen Strand und über dem türkisfarbenen Wasser eignet sich die Insel ideal für eine erholsame, romantische Auszeit. Die tropische Umgebung und die stilvoll gestalteten Räumlichkeiten bescheren Gästen ein Gefühl der Abgeschiedenheit. Highlight ist das Only Blu Underwater Restaurant, das Besucher auf eine einzigartige, multisensorische Kulinarikreise entführt. Es bietet Gourmetküche mit prickelndem Champagner vor einer farbenfrohen Kulisse von Meeresbewohnern. Zudem haben die Bewohner des Oblu Select Lobigili die Möglichkeit, die Nachbarinsel Ailafushi sowie deren Attraktionen und lebendige Atmosphäre zu erkunden, denn beide Inseln verbindet ein hölzerner Steg.

Familienparadies Oblu Xperience Ailafushi

Im Oblu Xperience Ailafushi, das im März 2022 eröffnen wird, dreht sich alles um das Eintauchen in das maledivische Lebensgefühl. „Aila“ heißt in der lokalen Sprache Dhivehi Familie und „Fushi“ bedeutet Insel. Getreu seinem Namen bietet dieses Resort mit 268 Villen Familien, Freunden und Paaren eine abwechslungsreiche Inselflucht gespickt mit zahlreichen Erlebnissen. Spaß und Entspannung stehen im Inselparadies im Mittelpunkt. Gäste können an einem Zumba-Gruppenkurs teilnehmen oder eine 3D-Filmvorführung im The Dome besuchen – einem futuristischen 15 Meter hohen Unterhaltungskomplex, der im Juli 2022 fertiggestellt sein wird. Auf der La Promenade trifft man sich mit Gleichgesinnten in schicken Geschäften und Cafés und zum Abschluss des Tages lockt The Copper Pot Truck mit feinsten Meeresfrüchten, die gemütlich unter freiem Himmel genossen werden können.

„Wir freuen uns, die offizielle Einführung unserer Marke COLOURS OF OBLU bekannt zu geben. Mit dieser Marke bieten wir unseren Gästen eine umfangreiche und lebendige Alchemie von Erfahrungen. Jedes Resort hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte, die sich zu den bezaubernden COLOURS OF OBLU zusammenfügen – einer kollektiven Sammlung an Erlebnissen, die die Sinne weckt, für Ausgeglichenheit sorgt und Gäste mit Erinnerungen fürs Leben beschenkt“, so Stéphane Laguette, Chief Commercial Officer der Atmosphere Hotels & Resorts.

Weitere Informationen zu Atmosphere Hotels & Resorts unter www.atmospherehotelsandresorts.com. (red)