Idealstours: Drei neue Kataloge

Im Katalog "Einfach mal weg" werden die Herbstreisen, Karnevalsreisen nach Venedig, Ausflüge zu den Christkindlmärkten sowie die Reisen in die Thermenregion Euganeische Hügel – Abano & Montegrotto Terme – präsentiert.

"Faszination Rundreisen" gibt eine Vorschau auf alle Rund-, Städte-, Gartenreisen aber auch Kreuzfahrten – ein bunter Mix an Reisen.

Der "Inselträume-Katalog" macht Lust auf den Sommer 2022 und beinhaltet bewährte Hotels, aber wartet auch mit einem neuen Zielgebiet auf: ab Mai neu ist der grüne Smaragd in der Ägäis - Thassos.

Die weiteren Kataloge "Badespaß", "Erlebnis und Kultur" sowie "Vitalurlaub" erscheinen Mitte Dezember.

Partnern von Idealtours werden die Kataloge automatisch zugeschickt und kommen in den nächsten Tagen direkt in die Reisebüros. Online sind die Kataloge auf der Homepage des Tiroler Reiseveranstalters unter www.idealtours.at/kataloge/unsere-aktuellen-kataloge zu finden. (red)