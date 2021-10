Innsbrucker Flughafen ab morgen wieder offen

Beschlossen wurde das Projekt im November 2019, die Planungen und Ausschreibungen dauerten anschließend mehr als ein Jahr. Im März 2021 fiel dann der Startschuss zur Generalsanierung der Piste, dem bisher größten Bauprojekt des Flughafens Innsbruck. Nach den ersten beiden Bauphasen begann am 20. September 2021 dann die entscheidende Bauphase, in der die gesamte Piste gesperrt und somit kein Flugverkehr am Flughafen möglich war.

„Zuerst war es durchaus ein eigenartiges Gefühl, nach all den Lockdowns den Flughafen erneut komplett zu sperren. Gleichzeitig war es dann aber beeindruckend zu sehen, welche logistische Herausforderung hinter so einem Großprojekt steht und wie schnell die Bauarbeiten fortschreiten konnten. Ein großes Kompliment an die Strabag Tirol, die mit ihrem Team hervorragende Arbeit geleistet hat“, resümiert Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta.

Ruhiger Restart

Der erste kommerzielle Linienflug auf der „neuen“ Piste wird am Dienstag, den 19. Oktober 2021, um 10:30 Uhr die Landung der Austrian OS903 aus Wien sein. Dann werde es nur zwei tägliche Flüge nach Wien geben, bis zum 30. Oktober kann man noch einmal pro Tag nach Frankfurt fliegen. Letztere Verbindung wird dann komplett eingestellt. Im November gebe es dann neben Wien noch je zwei Flüge pro Woche nach Amsterdam und Berlin, erst im Dezember werde wieder mehr Flugbetrieb herrschen. November ist grundsätzlich einer der ruhigsten Monate, hieß aus den Reihen des Flughafens, und sei nicht weiter ungewöhnlich. (red)